Bournemouth-Liverpool è una partita valida per la ventitreesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Sono diventati 13 i risultati utili consecutivi del Liverpool mercoledì scorso a Marsiglia in Champions League. Al Velodrome la serata si è tinta di “rosso”, con gli uomini di Arne Slot che sono andati a nozze con la difesa della squadra di Roberto De Zerbi, eccessivamente permissiva: i transalpini hanno vinto la “battaglia” del possesso palla ma non sono stati cinici quanto i Reds, capaci di approfittare di ogni loro minima disattenzione. Szoboszlai, un’autorete di Rulli e Gakpo hanno regalato al Liverpool la quinta vittoria nella coppa dalle grandi orecchie: basterà battere il Qarabag ad Anfield Road la prossima settimana per conquistare la qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Pronostico Bournemouth-Liverpool: in cerca di un antidoto alla "pareggite"

In campionato, invece, van Dijk e compagni devono difendere il quarto posto, minacciato da parecchie squadre, tra cui il Manchester United e il Chelsea.

In casa del Bournemouth il Liverpool deve dimostrare di aver trovato un antidoto alla “pareggite”: nello scorso weekend i Reds si sono nuovamente divisi la posta in palio, stavolta con il modesto Burnley, che contro ogni pronostico ha portato via un punto da Anfield. Si è trattato del quarto pareggio consecutivo in campionato, qualcosa che da queste parti non accadeva dal 1980. Una settimana fa anche il Bournemouth si è dovuto accontentare di un punto, raggiunto in pieno recupero dal Brighton (1-1). Le Cherries hanno soltanto sfiorato quello che sarebbe stato il secondo successo di fila dopo il rocambolesco 3-2 con il Tottenham che aveva messo fine ad un digiuno lunghissimo, iniziato ad ottobre. I rossoneri sono quindicesimi in classifica ma hanno 10 punti in più della terzultima e paradossalmente sono molto più vicini alla zona Europa.

Pronostico Bournemouth-Liverpool: in cerca di un antidoto alla "pareggite"

Nel Liverpool dovrebbero partire dal 1′ sia Salah – l’egiziano, reduce dalla Coppa d’Africa, è rimasto in campo 90 minuti a Marsiglia – che Konaté, ma sono ancora indisponibili Isak, Chiesa e Bradley. Per quanto riguarda il Bournemoutm quella di Tavernier, fermato da alcuni problemi fisici, rappresenta una bella perdita. Solo panchina per il nuovo acquisto Toth.

Come vedere Bournemouth-Liverpool in diretta tv e in streaming

Bournemouth-Liverpool è in programma sabato alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 213). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.50 su Goldbet e Lottomatica e a 1.52 su Sportbet. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.55 su Goldbet, Lottomatica e a 1.53 su Sportbet.

Il pronostico

Liverpool favorito ma la vittoria non è affatto scontata. In campionato, infatti, pur non perdendo da novembre i Reds stanno facendo fatica e lo dimostrano i numerosi pareggi. Oltretutto gli uomini di Slot devono fare i conti con le fatiche di Champions League, motivo per cui si preannuncia una trasferta piena di insidie contro un Bournemouth pronto a mettere in difficoltà i campioni in carica con il suo pressing alto. Il Liverpool, ad ogni modo, sembra trovarsi meglio contro squadre che non hanno paura di aggredire l’avversario di turno e di lasciare qualche spazio di troppo: ecco perché i gol non dovrebbero mancare nella sfida del Vitality Stadium (la gara d’andata, giocata lo scorso agosto, finì 4-2 per i Reds).

Le probabili formazioni di Bournemouth-Liverpool

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Petrovic; Smith, Hill, Senesi, Truffert; Scott, Cook; Alex Jimenez, Kroupi, Adli; Evanilson.
LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Frimpong, Konaté, van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Jones; Salah, Szoboszlai, Wirtz; Ekitiké.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2
