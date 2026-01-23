Pronostico Fulham-Brighton: la striscia si ferma a tre

Fulham-Brighton è una partita della ventitreesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

L’obiettivo del Fulham da questa partita non è solo quello di vincere a staccare il Brighton – distante un solo punto – ma anche avvicinarsi, visto che la classifica lo permette, alla zona Europa. Sarebbe quasi un miracolo per i bianconeri che ormai hanno raggiunto la salvezza (con 31 punti si è tranquilli davvero) e che adesso hanno alzato l’asticella.

Il Brighton, dal proprio canto, dopo aver vinto quasi tutte le partite in casa di questa stagione, sta riuscendo pure a trovare quella continuità esterna che era mancata: sono tre i risultati utili di fila per i biancoazzurri che, però, su questo campo, le ultime tre volte hanno perso. E ci hanno rimesso pure le penne in qualche partita in casa contro il Fulham che, in questa stagione, appare decisamente una squadra diversa da quella “ammirata” negli ultimi anni. Sicuramente attenta, sicuramente un club che ha alzato il livello delle proprie aspettative grazie a dei risultati importanti piazzati nel corso di questi mesi.

Evidente che ci sia una formazione maggiormente pronta a prendersi i tre punti. Ed è evidente sia quella di casa che nelle ultime sette uscite ha piazzato sei risultati utili consecutivi. La sconfitta sul campo del Leeds si può serenamente dire sia stato solamente un incidente di percorso.