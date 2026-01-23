Pronostico Como-Torino: basta un punto per frantumare il record

Como-Torino è una partita della ventiduesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La netta vittoria del Como nello scontro diretto di lunedì scorso con la Lazio è stata pesantissima ai fini della classifica. Oltre a battere una diretta concorrente, per di più dominando in lungo e in largo (0-3, gol di Baturina e doppietta di Nico Paz, che ha pure sbagliato un rigore), i lariani hanno approfittato delle battute d’arresto di Bologna e Atalanta per consolidare il sesto posto e volare a +5 sulla settima, in questo caso la Dea, fermata a sorpresa in Toscana dal Pisa.

Il sogno Europa diventa sempre più concreto, insomma, per la squadra di Cesc Fabregas: riscatto immediato per l’allenatore catalano dopo le non poche critiche piovutegli addosso in seguito alla sconfitta – immeritata – con il Milan che aveva riaccesso improvvisamente l’annoso dibattito tra i cosiddetti “giochisti” – categoria di cui Fabregas farebbe parte – e i “risultatisti”. La verità è che il Como, oltre a giocare molto bene, finora ha sempre ottenuto risultati degni di nota ogni volta che ha affrontato avversari sia dello stesso rango che di livello inferiore, dimostrando di non specchiarsi troppo o di concentrarsi esclusivamente sull’estetica. Non è un caso, infatti, che abbia solamente due punti in meno rispetto alla Juventus spallettiana. Fabregas e i suoi uomini, nel frattempo, stanno per raggiungere un traguardo molto importante: in caso di vittoria o pareggio con il Torino stabiliranno il record di punti in una singola stagione di Serie A, considerando i tre punti a vittoria da sempre.

I granata rischiano il quarto ko di fila

In casa granata, invece, l’atmosfera è di nuovo irrespirabile: una settimana fa la Roma ha vendicato l’eliminazione dalla Coppa Italia, castigando 2-0 la squadra di Marco Baroni, alla terza sconfita di fila in campionato. Il Torino adesso deve fare attenzione, dal momento che la zona rossa non è lontanissima: il Lecce terzultimo ha sei punti in meno e le partite da giocare sono ancora tante.

I granata pagano le troppe distrazioni difensive – peggior difesa insieme a quella del fanalino di coda Verona – ed un attacco che fatica a segnare con regolarità (zero reti nelle ultime due giornate). Baroni a Como potrebbe dover rinunciare sia ad Aboukhlal sia a Gineitis, entrambi alle prese con problemi muscolari. Davanti i prescelti sono Adams e Ngonge, panchina per Simeone e Zapata. La formazione dei lariani invece sarà molto simile a quella che è scesa in campo contro la Lazio: Baturina nuovamente come falso nueve.

Come vedere Como-Torino in diretta tv e in streaming

La sfida tra Como e Torino, in programma sabato alle 15:00 allo stadio “Sinigaglia” di Como, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Comparazione quote

La vittoria del Como è quotata a 1.63 su Goldbet e Lottomatica e a 1.65 su Sportbet. Il segno “Multigol 2-3” è quotato invece a 1.95 su Goldbet e Lottomatica e a 1.99 su Sportbet.

Il pronostico

Il Como è rimasto imbattuto in sei delle ultime sette gare casalinghe contro il Torino in Serie A: in questo parziale l’unico successo dei granata in riva al lago risale al 1989. In casa i lariani raramente sbagliano – hanno perso solo contro il Milan al “Sinigaglia” – e non stupisce il fatto che le quote siano così sbilanciate sul segno 1. Il Torino però rimane una squadra imprevedibile, che peraltro ha urgente bisogno di tornare a fare punti dopo tre sconfitte di fila: non filerà tutto liscio per gli uomini di Fabregas in una partita da almeno due gol complessivi.

Le probabili formazioni di Como-Torino

COMO (4-3-2-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Alex Valle; Perrone, Da Cunha, Caqueret; Nico Paz, Jesus Rodriguez; Baturina.

TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Ismajli, Coco; Pedersen, Vlasic, Ilkhan, Casadei, Lazaro; Ngonge, Adams.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1