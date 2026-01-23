Pronostico Burnley-Tottenham: il pensiero è alla prossima settimana

Burnley-Tottenham è una partita della ventitreesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Il pensiero del Tottenham, che in campionato è distante anni anni luce dalle posizioni di classifica che contano, potrebbe essere destinato all’ultima giornata di Champions League. Tanto in Premier League peggio di così non si può fare.

Gli Spurs, che hanno vinto in casa contro il Borussia Dortmund, si sono rilanciato in maniera prepotente: adesso occupano il sesto posto e quindi hanno quindi la possibilità in caso di vittoria sul campo del Francoforte, ma potrebbe bastare pure un pareggio, di essere tra le prime otto e quindi andare direttamente agli ottavi. Una cosa da non sottovalutare. A differenza del Burnely, che impegni in mezzo alla settimana non ne ha e che ha moltissime motivazioni. I padroni di casa sono penultimi e solamente in caso di risultato positivo potrebbe tenere aperta la fiamma della speranza, quella della salvezza. Rimane comunque un obiettivo complicato – sono otto i punti di distacco sul Nottingham che ha preso Lucca e che si sta rinforzando anche – ma si deve lottare fino alla fine.

Il pareggio sul campo del Liverpool ha fatto capire che la squadra ancora è propensa a dare tutto. E un altro risultato positivo contro una big, che ad oggi oseremmo dire decaduta, sicuramente verrebbe accolto nel migliore dei modi. E’ il tempo di dare fiducia.