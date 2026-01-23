Pronostici Bundesliga 24 gennaio ore 15:30: nel derby bavarese succede quasi sempre

Bundesliga, nel derby bavarese con l’Augsburg il Bayern Monaco proverà ad allungare la striscia vincente. L’Hoffenheim fa visita ad un Eintracht Francoforte in crisi.

L’ultimo inciampo del Bayern Monaco risale a dicembre, prima della sosta di Natale, quando l’insospettabile Mainz – squadra in lotta per non retrocedere – fu in grado di strappare un punto nella sfida coi bavaresi pareggiando 2-2 all’Allianz Arena. Poi gli uomini di Vincent Kompany hanno ripreso la loro marcia vincente, non lasciando per strada neppure le briciole: quattro vittorie di fila in campionato, rifilando agli avversari ben 20 gol totali (una media impressionante di 5 a partita), ed una in Champions League (2-0 ai belgi dell’USG), grazie alla quale il Bayern mercoledì scorso si è qualificato direttamente agli ottavi di finale con un turno d’anticipo.

La lotta per il titolo è sostanzialmente archiviata: a gennaio, con il girone di ritorno appena iniziato, Kane e compagni hanno 11 punti di vantaggio sul Dortmund secondo. L’obiettivo di Kompany è chiudere i giochi nel più breve tempo possibile per poi dedicarsi alla Champions in primavera, quando la competizione più importante del continente entrerà nel vivo.

In questo weekend, nel frattempo, dovrebbero arrivare altri tre punti: l’Augsburg, sebbene abbia incassato solamente due sconfitte nelle sei partite con il nuovo allenatore Manuel Baum al timone, ha poche chance di uscire imbattuto da questo derby bavarese. Che, sulla falsariga degli ultimi sette precedenti, dovrebbe riservare almeno tre reti complessive. Il segno “over 2.5” lo si può tranquillamente abbinare anche al “Gol”, dal momento che l’Augsburg ha bucato la porta dei cugini cinque volte negli ultimi sei derby. Ed il Bayern, pur avendole dominate, non è mai riuscito a tenere la porta inviolata nelle ultime tre giornate di Bundesliga.

Le previsioni sulle altre partite

Una big che ha iniziato male il 2026 è invece il Bayer Leverkusen. Nelle tre gare disputate dopo la sosta le Aspirine hanno rimediato solo sconfitte. L’ultima martedì scorso in Champions League contro l’Olympiacos (2-0), che complica il discorso qualificazione per gli uomini di Kasper Hjulmand.

Neppure in campionato la classifica è confortante: con una gara da recuperare, il Leverkusen è attualmente fuori dalle prime quattro e rischia di restare fuori dalla prossima Champions. Bisogna cambiare registro a partire dalla sfida con il Werder Brema, a secco di vittorie negli ultimi otto turni di Bundesliga. Aspirine favorite in un match in cui entrambe andranno verosimilmente a segno come avvenne all’andata, quando il rocambolesco 3-3 finale costò la panchina a Erik ten Hag.

Dietro a Bayern Monaco e Borussia Dortmund in classifica, contro ogni pronostico, c’è l’Hoffenheim, che ha pure una gara in meno. Il club di Sinsheim è la sorpresa di questa Bundesliga e secondo noi ha buone possibilità di evitare la sconfitta in casa dell’Eintracht Francoforte, in settimana sconfitto persino dal Qarabag ed eliminato aritmeticamente dalla Champions League.

Le Adler, che hanno appena licenziato Dino Toppmoller, non dovrebbero riuscire a voltare pagina contro una delle squadre più in forma del torneo. Per quanto riguarda il Lipsia, infine, dopo la debacle contro il Bayern Monaco (1-5) è attesa una reazione sul campo dell’Heidenheim, terzultimo ma tutt’altro che rassegnato: anche in questo caso il nostro consiglio è puntare sul segno “Gol”.

Bundesliga: possibili vincenti

Bayer Leverkusen (in Bayer Leverkusen-Werder Brema)

Hoffenheim o pareggio (in Eintracht Francoforte-Hoffenheim)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Bayern Monaco-Augsburg

Heidenheim-Lipsia

Bundesliga: le partite da almeno un gol per squadra

Bayern Monaco-Augsburg

Bayer Leverkusen-Werder Brema

Eintracht Francoforte-Hoffenheim

Comparazione quote

Il segno “X2 + Gol” in Eintracht Francoforte-Hoffenheim è quotato a 2.00 su Goldbet e Lottomatica e a 2.11 su Sportbet. Il segno “Over 2.5” in Bayern Monaco-Augsburg è quotato invece a 1.22 su Goldbet e Lottomatica e a 1.21 su Sportbet.

