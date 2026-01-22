Pronostico St. Pauli-Amburgo: si allontanano dalla zona calda

St. Pauli-Amburgo è una partita valida per la diciannovesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Punti pesanti per la salvezza nell’anticipo della Bundesliga. Anche se, il St. Pauli, ultimo in classifica, ha davvero poche possibile di rimanere nel massimo campionato tedesco. Non solo prende tanti gol, già 31, ma soprattutto i padroni di casa hanno il peggior attacco del campionato. E se non segni partite non ne vinci.

Ne potrebbe approfittare l’Amburgo, ovviamente, che non è che sia così tranquillo in classifica – ha 17 punti e occupa il quattordicesimo posto – per cercare di allontanarsi da una situazione di graduatoria non certo così serena. Sono quattro i punti di vantaggio sulla zona retrocessione, non un bottino così importante. Sicuramente è da difendere. Ma questa partita potrebbe ovviamente aiutare a respirare, a portarsi con la testa anche a situazioni diverse.

Insomma, il colpo è in canna per quelle che sono le qualità delle due squadre ma pure per il momento che si sta vivendo in generale. Dall’altro lato del campo c’è una squadra che è tutt’altro che in fiducia e che non riesce in nessun modo a dare una sterzata alla propria stagione. Insomma, parliamo di un gruppo che non ce la fa proprio a trovare dei risultati positivi con continuità, e questo non aiuta nemmeno ad allenarsi con serenità durante la settimana.

Come vedere St. Pauli-Amburgo in diretta tv e streaming

La sfida St. Pauli-Amburgo è in programma venerdì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Amburgo è quotata 2.95 su Goldbet, Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.82 su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO

– 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico

Amburgo vincente e St. Pauli sempre più giù in classifica. Gara da colpo esterno, con la certezza che entrambe troveranno la via della rete.

Le probabili formazioni di St. Pauli-Amburgo

ST. PAULI (3-4-3): Vasiji; Dzwigala, Wahl, Mets; Pyrka, Sands, Smith, Ritzka; Fujita, Kaars, Pereira Lage.

AMBURGO (3-4-3): Fernandes; Capaldo, Vuskovic, Torunarigha; Jatta, Vieira, Remberg, Mujeim; Konigsdorffer, Downs, Dompe.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2