Pronostico Marsiglia-Lens: in Patria è un’altra storia

Marsiglia-Lens è una partita della diciannovesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 21:05: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Quello tra Marsiglia e Lens è sicuramente il big match di giornata. De Zerbi, che deve rimediare alla sconfitta interna contro il Liverpool in Champions League e che è terzo in classifica in Patria, cerca di fermare la corsa della capolista Lens che, nel momento in cui scenderà in campo al Velodrome, sarà quasi sicuramente alle spalle del Psg.

Non è iniziato nel migliore dei modi il 2026 dei marsigliesi: sconfitti in finale di Supercoppa e poi costretti pure a subire una legnata interna dal Nantes. Questa sfida, così come quella contro i Reds nel corso della settimana, ha visto perdere gli uomini del tecnico italiano che non hanno nemmeno trovato la via della rete. Che poi è proprio la forza del Marsiglia che ci ha abituato a delle vittorie anche abbastanza larghe. Il compito è quello di riprendere a correre, anche perché, con tre punti, si potrebbe pure rientrare nella corsa, assai complicata, al titolo. Ma il Psg quest’anno non sembra la squadra schiacciasassi dell’anno passato: i pensieri di Luis Enrique sono pure rivolti alla Champions e il Marsiglia ne potrebbe approfittare. Anche perché il cammino del Lens in trasferta non è che possa continuare sempre in questo modo. Dove vanno i giallorossi vincono e sappiamo benissimo come questa non sia una squadra costruita per tale obiettivo. Sono cinque le affermazioni di fila lontani dai propri tifosi per la truppa capolista. Una situazione davvero impronosticabile.

Detto questo, aggiungiamo insomma che anche per via di quella che è una legge sui grandi numeri prima o poi il Lens un match in trasferta lo deve comunque perdere. E che non sia questa l’occasione giusta?

Come vedere Marsiglia-Lens in diretta tv e in streaming