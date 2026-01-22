Pronostico Auxerre-PSG: continua l’altalena in testa

Auxerre-Psg è una partita della diciannovesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 20: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.
La sconfitta decisamente inaspettata contro lo Sporting in Champions League, subita addirittura in rimonta, non ha complicato più di tanto il cammino del Psg nella massima competizione europea. Anche se adesso, nell’ultima giornata, i campioni in carica dovranno per forza di cose vincere per essere sicuri di rimanere dentro le prime otto. Si può fare.
Ma prima bisogna pensare al campionato, alla sfida in trasferta sul campo dell’Auxerre, per tornare, almeno per una notte, in testa alla classifica del campionato francese visto che il Lens, fino al momento, non ha mollato per niente la presa. Se tutti si aspettavano, alle porte di febbraio, un PSG ormai sicuro di prendersi la vittoria del campionato, si sono dovuti ricredere. La fortuna del Psg, in questo caso, è da raccogliere nel fatto che l’Auxerre è una squadra in caduta libera. Parliamo di un gruppo penultimo in classifica e che viene da quattro sconfitte di fila. Un inizio di 2026 identico alla fine del 2025: perdendo, e senza mai dare la sensazione di poterne, ad oggi, venirne fuori. Parliamo quindi di una squadra che sta attraversando una profondissima crisi di gioco e di risultati e che difficilmente metterà paura al PSG.
Magari, in un altro momento, e con la situazione almeno in campionato a posto, avremmo pure potuto parlare della possibilità da parte dei padroni di casa di tentare il colpaccio. Ma adesso, con un secondo posto in classifica occupato, e con un Lens che probabilmente vincerà la sua di partita del weekend, non possiamo non sbilanciarci e dire che Luis Enrique, almeno per una notte, tornerà di nuovo davanti a tutti.
Come vedere Auxerre-Psg in diretta tv e in streaming
Auxerre-Psg è in programma venerdì alle 20. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria del Psg è quotata 1.30 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.80 su Lottomatica.
- Maggiori informazioni sui bonusSe sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
- GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO
SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO
LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO
Il pronostico
Come spiegato prima, in un altro momento storico staremmo qui a parlare di un Auxerre che avrebbe potuto cercare l’impresa. Ma non è questo il momento e in Ligue 1 continuerà l’altalena in vetta alla classifica. PSG vincente.
Le probabili formazioni di Auxerre-Psg
AUXERRE (5-3-2): Leon; Sy, Senaya, Diomande, Akpa, Oppegard; Ahamada, El Azzouzi, Danois; Sinayoko, Namaso.
PSG (4-3-3): Chevalier; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Doue, Dembele, Kvaratskhelia.