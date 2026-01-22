Pronostico Auxerre-PSG: continua l’altalena in testa

Auxerre-Psg è una partita della diciannovesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 20: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

La sconfitta decisamente inaspettata contro lo Sporting in Champions League, subita addirittura in rimonta, non ha complicato più di tanto il cammino del Psg nella massima competizione europea. Anche se adesso, nell’ultima giornata, i campioni in carica dovranno per forza di cose vincere per essere sicuri di rimanere dentro le prime otto. Si può fare.

Ma prima bisogna pensare al campionato, alla sfida in trasferta sul campo dell’Auxerre, per tornare, almeno per una notte, in testa alla classifica del campionato francese visto che il Lens, fino al momento, non ha mollato per niente la presa. Se tutti si aspettavano, alle porte di febbraio, un PSG ormai sicuro di prendersi la vittoria del campionato, si sono dovuti ricredere. La fortuna del Psg, in questo caso, è da raccogliere nel fatto che l’Auxerre è una squadra in caduta libera. Parliamo di un gruppo penultimo in classifica e che viene da quattro sconfitte di fila. Un inizio di 2026 identico alla fine del 2025: perdendo, e senza mai dare la sensazione di poterne, ad oggi, venirne fuori. Parliamo quindi di una squadra che sta attraversando una profondissima crisi di gioco e di risultati e che difficilmente metterà paura al PSG.

Magari, in un altro momento, e con la situazione almeno in campionato a posto, avremmo pure potuto parlare della possibilità da parte dei padroni di casa di tentare il colpaccio. Ma adesso, con un secondo posto in classifica occupato, e con un Lens che probabilmente vincerà la sua di partita del weekend, non possiamo non sbilanciarci e dire che Luis Enrique, almeno per una notte, tornerà di nuovo davanti a tutti.

Come vedere Auxerre-Psg in diretta tv e in streaming