I pronostici di martedì 20 gennaio: torna in campo la Champions League

I pronostici di martedì 20 gennaio, ci sono nove partite della penultima giornata della League Phase di Champions League

Non ha mai subito tre sconfitte di fila, l’Inter, nella prima fase di Champions League. E la squadra di Chivu, che viene da due debacle – Atletico Madrid e Liverpool, entrambe immeritate – cerca dei punti fondamentali per rimanere tra le prime otto e non fare gli spareggi.

L’Arsenal, primo in classifica in Premier League e primo in questo raggruppamento, è sicuro ormai di andare direttamente agli ottavi con i suoi 18 punti ma ha una profondità tale di rosa che pur facendo dei cambi nella formazione proverà a chiudere il girone alla grande. Lo spettacolo non dovrebbe mancare e alla fine un pareggio non sorprenderebbe più di tanto.

I pronostici sulle altre partite

La classifica è preoccupante per il Napoli che rischia di trovarsi addirittura fuori dalle prime ventiquattro. Battere il Copenaghen in trasferta non sarà facile, soprattutto nella situazione attuale di emergenza con cui deve fare i conti l’allenatore Antonio Conte.

Nessuna scusa per il Manchester City di Guardiola, che può chiudere i conti sul campo dell’abbordabile Bodo Glimt e dimenticare così in fretta la scoppola presa in Premier League nel derby contro il Manchester United.

Pronostici: la scelta del Veggente

• CLUB BRUGGE VINCENTE in Kairat-Club Brugge, Champions League, ore 16:30

Vincenti

REAL MADRID (in Real Madrid-Monaco, Champions League, ore 21:00)

(in Real Madrid-Monaco, ore 21:00) MANCHESTER CITY (in Bodo Glimt-Manchester City, Champions League, ore 21:00)

(in Bodo Glimt-Manchester City, ore 21:00) VILLARREAL (in Villarreal-Ajax, Champions League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Bodo Glimt-Manchester City , Champions League, ore 18:45

, Champions League, ore 18:45 Real Madrid-Monaco , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Sporting CP-PSG, Champions League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Tottenham-Borussia Dortmund , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Olympiacos-Bayer Leverkusen , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Inter-Arsenal, Champions League, ore 21:00

Comparazione quota totale (gol + over): 12.35 GOLDBET ; 13.27 SPORTBET; 12.35 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Inter-Arsenal, Champions League, ore 21:00