Pronostico Strasburgo-Metz: il cambio in panchina decisivo

Strasburgo-Metz è una partita della diciottesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 15: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Ha cambiato allenatore lo Strasburgo e l’avvicendamento in panchina ha dato i suoi frutti: vittoria in Coppa di Francia – ma abbastanza semplice – e soprattutto la sensazione che O’Neal abbia messo subito radici dentro un gruppo che aveva bisogno di uno scossone per riprendersi.

C’è da dire che anche il calendario arriva in aiuto della nuova guida tecnica: nella giornata di domenica lo scontro contro il Metz, ultimo in classifica, è qualcosa di importante per cercare di dare continuità al primo risultato arrivato ma soprattutto cercare di riprendersi un posto in zona Europa, una zona occupata per una grandissima parte di stagione. Lo Strasburgo è evidentemente in ballo e vuole ballare e il fatto che, nonostante la classifica non era per nulla preoccupante, abbia deciso di intervenire sulla parte tecnica della squadra, è un segnale mandato a tutte le altre.

Questo è comunque il classico caso nel quale uno scossone in panchina dà i suoi frutti. Uno Strasburgo vincente contro un Metz ormai quasi condannato alla retrocessione. Non c’è altra via.

