Pronostico Nantes-Paris FC: seconda vittoria in stagione

Nantes-Paris FC è una partita della diciottesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 17:15: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Prima di perdere contro il Nizza in Coppa di Francia ai calci di rigore, il Nantes era riuscito a piazzare la prima vera impresa di questo 2026, andando a vincere sul campo del Marsiglia, il più complicato di tutto il campionato francese. Una botta di energia assurda che i gialloverdi sperano di rivivere davanti al proprio pubblico contro un Paris FC galvanizzato dalla clamorosa vittoria nel derby contro il PSG che è valso il passaggio del turno in Coppa.

Ma prima o poi, in casa, una partita il Nantes la vorrà vincere? Lo vogliono tutti, evidentemente. Anche perché fino al momento è arrivata una sola gioia, nella prima gara di questa stagione contro l’Auxerre. Poi una serie incredibile di delusioni che non hanno permesso in nessun modo a far svoltare una classifica brutta e complicata. Tenendo ben presente quindi il concetto, è evidente che per il Nantes diventa complicato giocare in casa. Difficile a dirsi, figuriamoci a capirlo. Ma chissà, magari è il momento della svolta. Una svolta che potrebbe portare al sorpasso in classifica rispetto alla squadra ospite (e magari i festeggiamenti, perché ci sono stati, si possono rivelare decisivi) che sta facendo per quelle che sono le proprie potenzialità un ottimo campionato. Quindi? La risposta del nostro pensiero ve la diamo sotto, nel nostro pronostico.

Come vedere Nantes-Paris FC in diretta tv e in streaming