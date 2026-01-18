Pronostico Lione-Brest: padroni di casa a doppia cifra

Lione-Brest è una partita della diciottesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.
Da quando Paulo Fonseca, dopo la lunga squalifica, è tornato a sedersi sulla panchina del Lione anche in campionato, o in generale nelle partite non europee in Patria, ha perso solamente una volta, al “debutto” contro il Lorient. Poi, il tecnico portoghese, ha piazzato una serie di cinque vittorie di fila delle quali, l’ultima in casa del Lille che ha rilanciato in maniera prepotente le ambizioni Champions League.
Distante solamente due punti, al momento, la zona che vale l’accesso alla massima manifestazione al di là dei confini nazionali. E una vittoria contro il Brest – che è destinato nuovamente ad una stagione anonima in Francia – permetterebbe al Lione di andarsi a prendere qualcosa di davvero importante. Il Lione, oltre a stare bene mentalmente e fisicamente, ricordiamo che ha piazzato quello che forse al momento è uno dei più importanti colpi di mercato invernali: parliamo di Endrick, attaccante preso il prestito dal Real Madrid che ha già segnato con la nuova maglia. Insomma, non ci pare proprio questo possa essere il momento di fermare la propria corsa. Anche perché, i padroni di casa, non hanno mai perso tra le mura amiche una partita di campionato contro questa squadra: sì, il computo totale è di 9 vittorie e di 4 pareggi. E crediamo si arriverà decisamente a doppia cifra.
Come vedere Lione-Brest in diretta tv e in streaming
Lione-Brest è in programma domenica alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
Comparazione quote
La vittoria del Lione è quotata 1.65 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL è quotato invece a 2.00 su Lottomatica.
Maggiori informazioni sui bonus
Il pronostico
Decima vittoria in casa contro il Brest, in campionato, per il Lione. E Fonseca per una settimana se ne andrà in zona Champions League.
Le probabili formazioni di Lione-Brest
LIONE (4-2-3-1): Greif; Maitland-Niles, Mata, Kluivert, Tagliafico; Tessmann, Morton; Sulc, Merah, Moreira; Endrick.
BREST (4-2-3-1): Coudert; Lala, Chardonnet, Coulibaly, Guindo; Chotard, Magnetti; Del Castillo, Doumbia, Lascary; Ajourque.