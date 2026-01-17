Pronostico Wolverhampton-Newcastle: bianconeri in scioltezza

Wolverhampton-Newcastle è una partita della ventiduesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Qualche segnale nel corso delle ultime settimane lo ha sicuramente mandato il Wolverhampton. Poca cosa, però, vista la classifica, per pensare di poter tornare in corsa per la salvezza. Servirebbe un vero e proprio miracolo, ma questi non li fa nessuno. E il Newcastle vede da vicino l’occasione per tornare dentro un posto Europeo importante.

Adesso i bianconeri di Howe sono sesti in classifica, a tre lunghezze dalla Champions League. E con gli impegni che hanno le altre possono davvero prendersi in una domenica importante un posto altrettanto succulento. Con i 41 gol presi in campionato, i Wolves sono la squadra che ha subito di più e inoltre hanno pure il peggior attacco con soli 15 reti subite. Numeri ovviamente da retrocessione questi, numeri che ci indicano solamente una cosa: questa squadra, per salvarsi, dovrà lottare fino alla fine e non ci riuscirà nemmeno. Un destino segnato da un inizio di annata terrificante, un destino segnato da delle prestazioni davvero molto al di sotto delle aspettative.

Nessun segnale arrivato può cambiare il corso di questa partita. Non ci sono possibilità che questa non vada a finire come vi abbiamo spiegato e come tutti noi abbiamo capito. L’occasione per una squadra forte come il Newcastle è troppo ghiotta per non essere presa. Quindi sì, in questo caso la vittoria esterna è sicura, assicurata.