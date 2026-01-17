Pronostico Stoccarda-Union Berlino: il cammino interno ci dice il finale

Stoccarda-Union Berlino è una partita valida per la diciottesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 15:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il tempo ha rimesso le cose a posto, soprattutto pensando alla partita d’andata. Lo Stoccarda, contro l’Union Berlino, ha perso solamente una volta nelle ultime sei occasioni ed è successo nel match d’andata ad agosto. Da allora di cose ne sono cambiate, tant’è che i padroni di casa si presentano a questa partita al quarto posto in classifica.

E l’obiettivo ovviamente è quello di rimanere tra quelle che il prossimo anno andranno in Champions League. Arrivati a questo punto della stagione, e con quelle dietro che spingono ma non più di tanto, è evidente che il target non possa che essere questo. Lo Stoccarda, dobbiamo dircelo chiaramente, ha delle ottime individualità in tutti i reparti che possono fare in qualunque modo la differenza. L’Union Berlino dal proprio canto sta sicuramente facendo una buona stagione: ma pensare che questa squadra possa andare in Europa (sono sei al momento i punti di distacco che la dividono dal sesto posto, l’ultimo utile) ci pare un tantino esagerato nonostante alla fine le speranze sono poi così le ultime a morire.

Insomma, lo Stoccarda – anche per via di un cammino interno immacolato tra vittorie, pareggi, e una sola sconfitta contro il Bayern Monaco che non possiamo prendere in considerazione per quello che è il valore della squadra di Kompany – ci pare ampiamente favorito e pronto soprattutto a prendersi i tre punti. Fondamentali per quello che è l’obiettivo stagionale. Che non era preventivato, ribadiamolo, ma è arrivato così a stagione in corso.

Come vedere Stoccarda-Union Berlino in diretta tv e streaming

La sfida Stoccarda-Union Berlino è in programma domenica alle 15:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

La vittoria dello Stoccarda è quotata 1.65 su Goldbet, Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.80 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Non ci pare, per tutto quello che vi abbiamo raccontato, possa essere in discussione la vittoria dello Stoccarda che si prenderà tre punti pesantissimi per la propria stagione.

Le probabili formazioni di Stoccarda-Union Berlino

STOCCARDA (4-2-3-1): Nubel; Vagnoman, Hendricks, Chabot, Mittelstadt; Karazor, Stiller; Leweling, Nartey, Fuhrich; Undav.

UNION BERLINO (3-4-2-1): Ronnow; Doekhi, Querfeld, Leite; Trimmel, Khedira, Kemlein, Schaffer; Jeong, Ansah; Burke.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1