Pronostico Lipsia-Bayern Monaco: si alza l’asticella per le motivazioni

Lipsia-Bayern Monaco è una partita valida per la diciottesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Bayern Monaco primo in classifica in Bundesliga ha quindici punti di vantaggio quindici sul Lipsia, che al momento occupa la terza posizione. Rende l’idea, tutto questo, della qualità della squadra di Kompany, ovviamente imbattuta in Patria, che ha un sogno: quello di chiudere imbattuta la stagione in Germania. Per quanto riguarda la vittoria del campionato non ci sono già dubbi.

Una squadra che fa uno sport diverso rispetto alle altre e lo ha fatto vedere anche nell’impegno in Coppa di Germania. Insomma, l’unico pensiero dei bavaresi potrebbe essere la Champions League che torna la prossima settimana e che qualche energia mentale la potrebbe portare via. Forse, ovviamente. Perché vincere contro il Lipsia significherebbe di fatto chiudere la stagione in Patria e poi avere la possibilità di concentrarsi solo ed esclusivamente verso la Coppa dalle grandi orecchie. E poi come detto l’obiettivo reale – cosa che è successa davvero pochissime volte nella storia – è quello di non perdere mai una partita. Solamente alzando l’asticella ogni volta si possono trovare delle motivazioni che è sempre più difficile riuscire a fare.

Il Lipsia è una squadra, come spesso detto anche in queste colonne, completamente diversa da quella che abbiamo visto negli anni passati. Una squadra che ha alzato il livello, che ha rifondato, e sta trovando una quadratura giusta che potrebbe ovviamente tornare utile poi nel corso degli anni. Intanto il target è quello di rimanere dentro le zone Champions (hanno anche una partita in meno) ma si conosce benissimo anche a quelle latitudini la forza clamorosa del Bayern. Quindi nessuno si fa pensieri strani per la gara di sabato.

Come vedere Lipsia-Bayern Monaco in diretta tv e streaming

La sfida Lipsia-Bayern Monaco è in programma sabato alle 18:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Non ci sentiamo di escludere del tutto la possibilità di un pareggio. I pensieri Champions possono fare la differenza. Ma è evidente che il Bayern in ogni caso questa partita non la perderà anzi, rimane comunque favorito per la vittoria finale. Quindi andiamo di vittoria esterna in una gara da almeno un gol per squadra.

Le probabili formazioni di Lipsia-Bayern Monaco

LIPSIA (4-3-3): Gulacsi; Baku, Orban, Lukeba, Raum; Baumgartner, Seiwald, Schlager; Quedraogo, Romulo Cardoso, Gomis.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Kim, Tah, Ito; Pavlovic, Goretzka; Olise, Gnabry, Diaz; Kane.

POSSIBILE RISULTATO: 2-3