Pronostici Bundesliga 17 gennaio ore 15:30: un’altra vittoria per blindare il secondo posto

Bundesliga, in Germania si ritorna subito a giocare dopo un turno infrasettimanale che non ha lesinato colpi di scena. Il Borussia Dortmund a caccia del secondo successo di fila.

In settimana è arrivata la prima vittoria del Borussia Dortmund del 2026. Netto il 3-0 al Werder Brema, che al Signal Iduna Park non ha avuto praticamente scampo, schiantato grazie ai gol di Schlotterbeck, Sabitzer e Guirassy. I gialloneri in questo modo hanno evitato di perdere ulteriore terreno nei confronti del Bayern Monaco capolista (sempre a +11) che sta facendo il solito campionato a parte. L’obiettivo più realistico, per ora, è blindare il secondo posto. Da questo punto di vista la squadra di Niko Kovac, imbattuta in Bundesliga da ottobre, è messa bene avendo un rassicurante vantaggio di sei lunghezze sull’Hoffenheim quinto (che però deve recuperare una gara).

In questo turno il Borussia Dortmund ha un impegno sulla carta molto agevole. In Vestfalia arriva il St. Pauli, penultimo in classifica e reduce da una beffarda sconfita in casa del Wolfsburg (2-1), che ha interrotto la striscia di risultati positivi inaugurata lo scorso dicembre (due pareggi e una vittoria prima della sosta per i marroni di Alexander Blessin).

Il club di Amburgo, dopo il rinvio della gara con il Lipsia per la neve, nel turno infrasettimanale ha incassato il decimo ko stagionale, subendo la rete decisiva a due minuti dalla fine. In trasferta il St. Pauli non vince addirittura da agosto e difficilmente riuscirà a limitare i danni a Dortmund, per giunta in uno stadio che non ha mai espugnato.

Come all’andata, giocata in agosto e terminata con un pirotecnico 3-3, la difesa marrone sarà messa sotto pressione dall’attacco del Borussia. Che stavolta, con ogni probabilità, prevarrà con almeno due gol di scarto.

Più complicato l’impegno del Bayer Leverkusen, precipitato al sesto posto in seguito all’umiliante sconfitta interna con lo Stoccarda. Per le Aspirine, schiantate 4-1 dagli Svevi a domicilio, il 2026 è iniziato nel peggiore dei modi. In settimana non hanno potuto neanche voltare pagina in quanto la sfida con l’Amburgo è stata rinviata a causa del maltempo che in questi giorni sta colpendo il nord della Germania. Lo scontro diretto con l’Hoffenheim, squadra che peraltro ha appena scavalcato il Leverkusen, nasconde più d’un’insidia avendo il club di Sinsheim perso a malapena una volta negli ultimi tre mesi. Kramaric e compagni, come se non bastasse, nel turno infrasettimanale hanno travolto 5-1 il Borussia Monchengladbach.

Le previsioni sulle altre partite

A proposito dei Fohlen, la seratacca di Sinsheim ha in parte vanificato il roboante 4-0 con cui la squadra di Eugen Polanski domenica scorsa si era imposta sull’Augsburg (4-0).

Il ‘Gladbach deve fare attenzione a non essere di nuovo risucchiato nella lotta per non retrocedere ed in casa dell’Amburgo, a secco di vittorie nelle ultime tre (due ko e un pareggio), dovrebbe quantomeno evitare la sconfitta.

Un altro scontro salvezza è quello tra Wolfsburg e Heidenheim. Ghiotta occasione per i Lupi che vincendo potrebbero allontanarsi dalla zona rossa ed affossare definitivamente i rossoblù, tornati ad essere il fanalino di coda del campionato dopo la sconfitta di martedì scorso con il Mainz. Alla Volkswagen Arena si sfidano le due difese più battute della Bundesliga: lecito aspettarsi una partita in cui entrambe riusciranno a trovare la via del gol. Si profila movimentata anche Colonia-Mainz: occhio agli ospiti, in netta ripresa ed imbattuti nelle ultime sei.

Bundesliga: possibili vincenti

Borussia Dortmund (in Borussia Dortmund-St. Pauli)

Borussia Monchengladbach o pareggio (in Amburgo-Borussia Monchengladbach)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Borussia Dortmund-St. Pauli

Wolfsburg-Heidenheim

Hoffenheim-Bayer Leverkusen

Bundesliga: le partite da almeno un gol per squadra

Amburgo-Borussia Monchengladbach

Colonia-Mainz

Hoffenheim-Bayer Leverkusen

Comparazione quote

Il segno “Gol” in Hoffenheim-Bayer Leverkusen è quotato a 1.40 su Goldbet e Lottomatica e a 1.43 su Sportbet. Il segno “Over 2.5” in Wolfsburg-Heidenheim è quotato invece a 1.57 su Goldbet e Lottomatica e a 1.54 su Sportbet.

