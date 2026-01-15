Pronostico Tottenham-West Ham, derby ad alte temperature: la panchina scotta

Tottenham-West Ham è una partita della ventiduesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

L’eliminazione dall’FA Cup per mezzo dell’Aston Villa, avvenuta sabato scorso, è stata l’ennesima delusione per un Tottenham che sta facendo una fatica tremenda a venire fuori da un momento difficilissimo. Gli Spurs dopo un avvio promettente sembrano essere ripiombati nella mediocrità: nelle ultime sei giornate di Premier League hanno ottenuto soltanto una vittoria ed incassato addirittura tre sconfitte. Prima del match di coppa con i Villans, i londinesi erano caduti in casa del Bournemouth (3-2), castigati in pieno recupero da un gol di Semenyo, attaccante che nel frattempo è stato ceduto al Manchester City.

Pronostico Tottenham-West Ham, derby ad alte temperature: la panchina scotta (AnsaFoto) – Ilveggente.it

In classifica il Tottenham è scivolato al 14esimo posto e fa davvero strano vedere così in basso una squadra costruita per lottare per i primi quattro posti, dalla quale ci si aspettava un ulteriore salto di qualità dopo la vittoria dell’Europa League lo scorso anno. Ed invece, nulla di tutto ciò: a Londra Nord la sensazione è quella di essere di nuovo all’anno 0, con il progetto costruito attorno all’ex tecnico del Brentford Thomas Frank che stenta a decollare.

Fortunatamente per gli Spurs la classifica rimane corta e potrebbero bastare due-tre vittorie di fila per rimettersi in carreggiata (il Brentford quinto ha soltanto sei punti in più). Bisogna tuttavia provare a voltare immediatamente pagina, già a partire da questo derby londinese con il West Ham. Gli Hammers stanno molto peggio rispetto al Tottenham e convivono da qualche settimana con il rischio retrocessione. Più concreto che mai, da momento che sono terzultimi e devono recuperare sette punti sulla quartultima, il Nottingham Forest. Un’impresa non da poco per gli uomini di Nuno Espirito Santo, che nell’ultimo fine settimana sono riusciti a riassaporare la gioia della vittoria battendo 2-1 il QPR, club di Championship, nel turno di FA Cup. Uno dei due gol è stato realizzato dall’ex Lazio Castellanos, approdato a Londra nel corso di questo mercato invernale.

Come vedere Tottenham-West Ham in diretta tv e in streaming

Tottenham-West Ham è in programma sabato alle 16:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport 4K (canale 213). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

La vittoria del Tottenham è quotata a 1.72 su Goldbet, Lottomatica e Sportbet. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.68 su Sportbet.

Il pronostico

Il Tottenham è rimasto imbattuto negli ultimi quattro derby con il West Ham, tre dei quali terminati con il segno “gol”. A settembre fu la squadra di Thomas Frank a prevalere (0-3), sfruttando anche la superiorità numerica per quasi un tempo (espulso Soucek). Da allora però sono cambiate tante cose e soprattutto gli Spurs danno la sensazione di aver perso certezze e fiducia. Una mancata vittoria renderebbe ancora più precaria la posizione di Frank: sembrano esserci i presupposti affinché il Tottenham torni a vincere davanti al proprio pubblico dopo oltre un mese in una gara in cui entrambe dovrebbero andare a segno almeno in un’occasione.

Le probabili formazioni di Tottenham-West Ham

TOTTENHAM (4-3-3): Vicario; Pedro Porro, Romero, van de Ven, Spence; Gray, Palhinha, Bentancur; Tel, Richarlison, Kolo Muani.
WEST HAM (4-2-3-1): Areola; Walker-Peters, Mavropanos, Igor, Scarles; Soucek, Potts; Bowen, Mateus Fernandes, Summerville; Wilson.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1
