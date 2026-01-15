Pronostico Tottenham-West Ham, derby ad alte temperature: la panchina scotta

Tottenham-West Ham è una partita della ventiduesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

L’eliminazione dall’FA Cup per mezzo dell’Aston Villa, avvenuta sabato scorso, è stata l’ennesima delusione per un Tottenham che sta facendo una fatica tremenda a venire fuori da un momento difficilissimo. Gli Spurs dopo un avvio promettente sembrano essere ripiombati nella mediocrità: nelle ultime sei giornate di Premier League hanno ottenuto soltanto una vittoria ed incassato addirittura tre sconfitte. Prima del match di coppa con i Villans, i londinesi erano caduti in casa del Bournemouth (3-2), castigati in pieno recupero da un gol di Semenyo, attaccante che nel frattempo è stato ceduto al Manchester City.

In classifica il Tottenham è scivolato al 14esimo posto e fa davvero strano vedere così in basso una squadra costruita per lottare per i primi quattro posti, dalla quale ci si aspettava un ulteriore salto di qualità dopo la vittoria dell’Europa League lo scorso anno. Ed invece, nulla di tutto ciò: a Londra Nord la sensazione è quella di essere di nuovo all’anno 0, con il progetto costruito attorno all’ex tecnico del Brentford Thomas Frank che stenta a decollare.

Fortunatamente per gli Spurs la classifica rimane corta e potrebbero bastare due-tre vittorie di fila per rimettersi in carreggiata (il Brentford quinto ha soltanto sei punti in più). Bisogna tuttavia provare a voltare immediatamente pagina, già a partire da questo derby londinese con il West Ham. Gli Hammers stanno molto peggio rispetto al Tottenham e convivono da qualche settimana con il rischio retrocessione. Più concreto che mai, da momento che sono terzultimi e devono recuperare sette punti sulla quartultima, il Nottingham Forest. Un’impresa non da poco per gli uomini di Nuno Espirito Santo, che nell’ultimo fine settimana sono riusciti a riassaporare la gioia della vittoria battendo 2-1 il QPR, club di Championship, nel turno di FA Cup. Uno dei due gol è stato realizzato dall’ex Lazio Castellanos, approdato a Londra nel corso di questo mercato invernale.

Come vedere Tottenham-West Ham in diretta tv e in streaming

Tottenham-West Ham è in programma sabato alle 16:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport 4K (canale 213). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

La vittoria del Tottenham è quotata a 1.72 su Goldbet, Lottomatica e Sportbet. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.68 su Sportbet.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO



Il pronostico

Il Tottenham è rimasto imbattuto negli ultimi quattro derby con il West Ham, tre dei quali terminati con il segno “gol”. A settembre fu la squadra di Thomas Frank a prevalere (0-3), sfruttando anche la superiorità numerica per quasi un tempo (espulso Soucek). Da allora però sono cambiate tante cose e soprattutto gli Spurs danno la sensazione di aver perso certezze e fiducia. Una mancata vittoria renderebbe ancora più precaria la posizione di Frank: sembrano esserci i presupposti affinché il Tottenham torni a vincere davanti al proprio pubblico dopo oltre un mese in una gara in cui entrambe dovrebbero andare a segno almeno in un’occasione.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Tottenham-West Ham

TOTTENHAM (4-3-3): Vicario; Pedro Porro, Romero, van de Ven, Spence; Gray, Palhinha, Bentancur; Tel, Richarlison, Kolo Muani.

WEST HAM (4-2-3-1): Areola; Walker-Peters, Mavropanos, Igor, Scarles; Soucek, Potts; Bowen, Mateus Fernandes, Summerville; Wilson.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1