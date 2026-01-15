Pronostico Nottingham-Arsenal: Arteta è senza ostacoli

Nottingham-Arsenal è una partita della ventiduesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Chissà, magari alle 18:30 l’Arsenal, quando sabato pomeriggio scenderà in campo contro il Nottingham in trasferta, potrebbe avere la possibilità di allungare sul Manchester City – adesso distante sei punti – che nel primo pomeriggio sarà impegnato nel derby contro lo United. In ogni caso, le motivazioni per i Gunners, saranno altissime. E la voglia di continuare a vincere pure, dopo il colpo in Carabao a Stamford Bridge di mercoledì sera che ha eliminato il Chelsea.

Il Nottingham non fa paura, nessuna paura. Nonostante il 17esimo posto in classifica (quindi l’ultimo che vale la salvezza) sono sette i punti di vantaggio che i padroni di casa hanno nei confronti del West Ham che ha un piede e mezzo in Championship. Quindi sì, nonostante si voglia cambiare passo nel corso della stagione e non rischiare più nulla, è evidente che per il Nottingham non ci saranno problemi per venire fuori da una situazione che si è un poco complicata. Ma, anche se fosse stata a metà classifica questa squadra, o in lotta per un posto europeo, contro questo Arsenal sarebbe stato complicatissimo venirne a capo. I valori sono completamente diverse. Tutto è completamente diverso. E poi come detto ci saranno anche molte motivazioni che faranno la differenza. Sono enormi quelle dei londinesi che per la prima volta dopo tantissimo tempo sentono davvero la possibilità di poter dire la propria fino al termine della stagione.