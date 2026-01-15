Pronostico Manchester United-Manchester City: incognita nuovo allenatore sul derby

Manchester United-Manchester City è una partita valida per la ventiduesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Manchester United, all’indomani della sconfitta – e della conseguente eliminazione – in FA Cup con il Brighton, ha scelto il sostituto di Ruben Amorim, colui che traghetterà i Red Devils (almeno) fino a fine stagione. Si tratta di Michael Carrick, uno dei grandi protagonisti dell’epoca d’oro di sir Alex Ferguson. Uno che con la maglia dello United ha giocato più di 400 partite, che conosce molto bene la piazza e soprattutto sa quanto sia esigente avendo vissuto ere ben più gloriose.

Carrick aveva peraltro già allenato il Manchester United per tre partite nella stagione 21-22, sostituendo l’esonerato Solskjaer prima dell’arrivo di Ralf Rangnick. A distanza di un anno da quella breve esperienza si è cimentato in un’altra avventura, al Middlesbrough in Championship: con il Boro ha raggiunto la semifinale playoff nel 2023 mentre nel 2024 ha riportato gli Smoggies in semifinale di League Cup vent’anni dopo l’ultima volta. Avventura terminata con l’esonero dello scorso giugno in seguito ad un’annata deludente, in cui il Middlesbrough non è riuscito neppure a conquistare un pass per la post-season, chiudendo solamente decimo.

Battesimo di fuoco per Carrick

Lo attende un battesimo di fuoco: pronti, via e subito uno scoppiettante derby ad Old Trafford con l’odiatissimo Manchester City. I Red Devils non vincono dal giorno di Santo Stefano: dal successo con il Newcastle del 26 dicembre hanno inanellato tre pareggi di fila, l’ultimo un 2-2 in casa del Burnley con Darren Fletcher nelle vesti di traghettatore in panchina. Nel weekend invece la sconfitta casalinga con il Brighton (1-2), costata l’eliminazione dall’FA Cup.

Risultati troppo altalenanti, insomma, ed una squadra che non riesce a trovare continuità. Ma non tutto è perduto, visto che la corsa al quarto posto è ancora apertissima grazie ad una classifica molto corta. Lo United è infatti settimo ma con soli tre punti in meno del Liverpool quarto. Il Manchester City invece di punti ne ha 11 in più ed è secondo ma i tre pareggi di fila in campionato hanno permesso all’Arsenal capolista di volare a +6 e pianificare una mini fuga. Haaland e compagni si sono poi consolati nelle coppe: in FA Cup hanno annichilito il modesto Exeter 10-1 – poco più di un allenamento – mentre martedì scorso hanno ipotecato la finale di League Cup andando a vincere 2-0 a St James’ Park nella semifinale d’andata con il Newcastle. Uno dei due gol l’ha realizzato Semenyo, già a quota 2 reti da quando è arrivato a Manchester dal Bournemouth nel corso di questo mercato invernale.

Nel derby Pep Guardiola dovrà fare i conti con i soliti problemi in difesa: indisponibili tre potenziali titolari come Gvardiol, Ruben Dias e Stones. Per quanto riguarda il Manchester United, dovrebbero accomodarsi almeno in panchina Mbeumo e Diallo, appena rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali in Coppa d’Africa.

Come vedere Manchester United-Manchester City in diretta tv e in streaming

Manchester United-Manchester City è in programma sabato alle 13:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport 4K (canale 213). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Dal 2020 il Manchester United è riuscito ad aggiudicarsi un solo derby a Old Trafford: paradossalmente i Red Devils in questo parziale ne hanno vinti di più in casa dei loro acerrimi rivali che davanti al proprio pubblico. Nella stracittadina d’andata, andata in scena lo scorso settembre, il City travolse 3-0 i cugini, rimasti curiosamente a secco di gol negli ultimi due derby. La squadra di Guardiola, imbattuta in tutte le competizioni ormai da novembre, è leggermente favorita ma stavolta i Red Devils almeno una rete dovrebbero riuscire a segnarla. Da considerare, poi, l’incognita del nuovo tecnico: Carrick sa quanto sia importante questa sfida e farà di tutto per strappare almeno un punto.

Le probabili formazioni di Manchester United-Manchester City

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Heaven, Lisandro Martinez, Shaw; Casemiro, Ugarte; Dorgu, Bruno Fernandes, Cunha; Sesko.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Gvardiol, O’Reilly; Rodri, Reijnders; Bernardo Silva, Foden, Doku; Haaland.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2