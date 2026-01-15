Pronostico Liverpool-Burnley: negli ultimi sei precedenti è finita sempre così

Liverpool-Burnley è una partita valida per la ventiduesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La notizia dell’esonero di Xabi Alonso dal Real Madrid è stata probabilmente accolta con un po’ di preoccupazione da parte di Arne Slot, attuale tecnico del Liverpool. Sì, perché adesso l’allenatore olandese, la cui posizione continua a non essere solida dopo una prima parte di stagione costellata di delusioni, sa che su piazza si è liberato uno dei suoi potenziali successori, che i Reds avevano già sondato quando sedeva ancora sulla panchina del Bayern Leverkusen.

Per rimanere in sella Slot sa di dover portare a casa almeno il quarto posto, diventato l’obiettivo minimo dopo che il Liverpool è finito a -14 dall’Arsenal capolista, uscendo di fatto dalla corsa al titolo già nel girone d’andata.

I Reds, privi del loro giocatore più rappresentativo, Momo Salah – finora impegnato in Coppa d’Africa con il suo Egitto – sono reduci da tre pareggi in campionato, l’ultimo proprio all’Emirates Stadium contro i Gunners, fermati sullo 0-0. L’imbattibilità è proseguita anche in FA Cup, dove lunedì scorso van Dijk e compagni hanno rifilato un sonoro 4-1 al Barnsley, club che milita in League One.

Reds imbattuti da novembre

Se da una parte il Liverpool fatica a trovare continuità, dall’altra si può affermare che Slot sia riuscito a porre fine all’emorragia di sconfitte: i campioni d’Inghilterra in carica, infatti, non perdono dallo scorso novembre.

Contro il Burnley, penultimo in classifica e principale candidato alla retrocessione insieme al derelitto Wolverhampton, è vietato sbagliare. Anche perché dietro ai Reds ci sono tante squadre che attendono un passo falso per poter operare il sorpasso: il Brentford quinto, ad esempio, ha soltanto due punti in meno. I Clarets, reduci dal 5-1 al Milwall in FA Cup, sono a secco di vittorie in campionato da ottobre. Nell’ultimo turno, tuttavia, la squadra di Scott Parker è riuscita ad evitare la sconfitta contro il Manchester United, impattando 2-2 a Turf Moor e dimostrando di non avere ancora intenzione di alzare bandiera bianca nonostante il -8 dal quartultimo posto.

Il pronostico

Dalla sconfitta patita nel 2021 ad Anfield Road il Liverpool ha sempre vinto nei sei confronti successivi contro i Clarets. I tre punti non sfuggiranno neppure stavolta ai Reds, che non possono permettersi di sbagliare partite del genere. La squadra di Slot dovrebbe riuscire pure a tenere la porta inviolata, collezionando il terzo clean sheet nelle ultime cinque.

Le probabili formazioni di Liverpool-Burnley

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Frimpong, Konaté, van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Jones; Szoboszlai, Mac Allister, Gakpo; Ekitiké.

BURNLEY (4-3-3): Dubravka; Sonne, Ekdal, Esteve, Hartman; Ugochukwu, Cullen, Florentino Luis; Anthony, Bruun Larsen, Flemming.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0