Pronostico Lens-Auxerre: ritorno immediato in vetta

Lens-Auxerre è una partita della diciottesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 17: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Probabilmente il Lens, quando nel pomeriggio di sabato scenderà in campo in casa contro l’Auxerre, sarà secondo in classifica visto che il Psg, nell’anticipo del giorno prima, la sua partita la dovrebbe vincere. Ulteriori motivazioni, per l’attuale capolista del campionato francese, per fare bene. Non che manchino eh (e come potrebbero) ma avere una spinta in più fa sempre bene.

Sono nove le vittorie di fila tra campionato e coppa di Francia per i padroni di casa. Un cammino che definire entusiasmante forse è dire poco. Di certo, arrivati a questo punto della stagione, nessuno si aspettava che il Lens potesse essere primo in classifica davanti a Psg, Marsiglia, Lione, Monaco e compagnia cantante. Ma quando una stagione inizia con i migliori propositi poi la strada diventa quasi sempre in discesa. L’obiettivo – contro un Auxerre penultimo in classifica – è quello di conquistare non solo la decima vittoria di fila, ma anche quello di avvicinarsi alla possibilità pure di prendersi un posto nella prossima Champions League. Crediamo oggettivamente che alla fine il Psg abbia tutti i mezzi per rivincere ancora una volta il campionato, ma dovrà sudare.

Evidente, insomma, che questa prima partita dell’anno in campionato del Lens possa essere identica a quella dei mesi precedenti.

Come vedere Lens-Auxerre in diretta tv e in streaming

Lens-Auxerre è in programma sabato alle 17. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il Lens è primo perché ha la migliore difesa del campionato. L’Auxerre è penultimo perché ha il peggiore attacco. E se la matematica non è un’opinione questa partita potrebbe davvero finire in un solo modo.

Le probabili formazioni di Lens-Auxerre

LENS (3-4-2-1): Risser; Ganiou, Baidoo, Sarr; Abdulhamid, Thomasson, Bulatovic, Udol; Thauvin, Said; Edouard.

AUXERRE (4-3-3): Leon; Sy, Senaya, Diomande, Mensah; Matondo, Owusu, Danois; Casimir, Mara, Osman.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0