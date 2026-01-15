Pronostico Chelsea-Brentford: è l’ora del sorpasso

Chelsea-Brentford è una partita della ventiduesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: diretta tv, probabili formazioni, pronostico
L’avventura di Rosenior sulla panchina del Chelsea è iniziata bene: una vittoria sul campo del Charlton in Coppa ha permesso di superare in maniere agevole il turno. Poi però è arrivata la sconfitta in casa per mano dell’Arsenal (c’è il ritorno ma è complicato). Appena il livello di è alzato sono arrivati i problemi. Ora il primo impegno in Premier contro il Brentford: da prendere con le pinze.
Anche perché, vista la classifica che adesso hanno i Blues, nessuno si può permettere di sbagliare se non si vuole compromettere con largo anticipo la possibilità di un posto in Europa il prossimo anno. Il Chelsea però con la vittoria e i cinque gol messi a segno ha dimostrato di aver trovato un poco di fiducia, ha fatto capire di essere una formazione pronta a giocarsi il tutto per tutto. Anche perché la rosa, e questo non lo possiamo dimenticare, è praticamente la stessa, se non migliorata, di quella che ha vinto il Mondiale per Club la scorsa estate.
Il Brentford come detto è in forma, ha una striscia aperta di sei risultati utili di fila e una classifica succulenta. Addirittura ha due punti in più del Chelsea. Quindi, l’occasione, è anche quella di piazzare il sorpasso in classifica e, anche sotto questo aspetto, mettere le cose a posto. Le potenzialità ci sono tutte per riuscire a farlo. E il Chelsea lo farà, non abbiamo dubbi.
Come vedere Chelsea-Brentford in diretta tv e in streaming
La sfida Chelsea-Brentford è in programma sabato alle 16. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
Comparazione quote
La vittoria del Chelsea è quotata 1.68 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL è quotato invece a 1.60 su GoldBet e Lottomatica e 1.63 su SportBet.
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
Il pronostico
Il Chelsea per vincere deve fare almeno due gol perché una rete ormai la prende quasi sempre e il Brentford rimane comunque una squadra che segna. Quindi, oltre alla vittoria dei padroni di casa, c’è la possibilità di andare con un Over e un Gol.
Le probabili formazioni di Chelsea-Brentford
CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Chalobah, Adarabioyo, Acheampong; Santos, Caicedo; Palmer, Fernandez, Neto; Delap.
BRENTFORD (4-2-3-1): Kellehrer; Kayode, Ajer, Collins, Henry; Yarmolyuk, Janelt; Jensen, Lewis-Potter, Schade; Thiago.