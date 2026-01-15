Pronostico Chelsea-Brentford: è l’ora del sorpasso

Chelsea-Brentford è una partita della ventiduesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

L’avventura di Rosenior sulla panchina del Chelsea è iniziata bene: una vittoria sul campo del Charlton in Coppa ha permesso di superare in maniere agevole il turno. Poi però è arrivata la sconfitta in casa per mano dell’Arsenal (c’è il ritorno ma è complicato). Appena il livello di è alzato sono arrivati i problemi. Ora il primo impegno in Premier contro il Brentford: da prendere con le pinze.

Anche perché, vista la classifica che adesso hanno i Blues, nessuno si può permettere di sbagliare se non si vuole compromettere con largo anticipo la possibilità di un posto in Europa il prossimo anno. Il Chelsea però con la vittoria e i cinque gol messi a segno ha dimostrato di aver trovato un poco di fiducia, ha fatto capire di essere una formazione pronta a giocarsi il tutto per tutto. Anche perché la rosa, e questo non lo possiamo dimenticare, è praticamente la stessa, se non migliorata, di quella che ha vinto il Mondiale per Club la scorsa estate.

Il Brentford come detto è in forma, ha una striscia aperta di sei risultati utili di fila e una classifica succulenta. Addirittura ha due punti in più del Chelsea. Quindi, l’occasione, è anche quella di piazzare il sorpasso in classifica e, anche sotto questo aspetto, mettere le cose a posto. Le potenzialità ci sono tutte per riuscire a farlo. E il Chelsea lo farà, non abbiamo dubbi.