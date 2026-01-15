Pronostico Angers-Marsiglia: le lacrime stavolta sono di gioia

Angers-Marsiglia è una partita della diciottesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 21:05: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

“Ho pianto” ha detto Roberto De Zerbi, tecnico del Marsiglia, subito dopo aver perso la finale di Supercoppa ai calci di rigore contro il Psg. La sua squadra era avanti al minuto 95, poi un errore di lettura difensiva e Goncalo Ramos ha mandato tutto dagli undici metri. Non sarà semplice superare lo choc. Ci sta. Ma questo è compito del tecnico riuscire a tirare fuori la sua squadra da una situazione complicata. Sì, è vero che c’è stato un match di Coppa, ma troppo semplice (0-9 il finale) per capire se tutto è passato.

Si riparte in campionato con in testa un solo obiettivo: intanto cercare di rimanere incollati, fin quando possibile, alle due di testa (sia il Lens che il Psg dovrebbero vincere) e poi difendere il terzo posto dall’assalto del Lille e del Lione. Un Marsiglia che ha degli stimoli quindi per rientrare subito con la mente dentro la stagione. L’Angers – tranquillo a metà classifica – viene dalla sconfitta, sempre ai rigori, contro il Tolosa in Coppa di Francia. Poteva diventare un obiettivo, visto che ormai in campionato le cose sono quasi sistemate, ma non è stato così. Le motivazioni, in poche parole, pendono tutte verso la squadra dell’allenatore italiano che sa benissimo di essere in una posizione non serena. La delusione è stata davvero enorme, e solamente in un modo può essere messa alle spalle: tornando a vincere. Ci sono ottime possibilità che questo possa succedere.

Come vedere Angers-Marsiglia in diretta tv e in streaming