Pronostico Werder Brema-Eintracht Francoforte: abbiamo pure la certezza

Werder Brema-Eintracht Francoforte è una partita valida per la diciottesima giornata di Bundesliga e si gioca giovedì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

In questo momento non c’è un’altra squadra in Bundesliga contro la quale il Werder Brema ha vinto più partite nel corso della sua stori: 44 i sorrisi totali dei padroni di casa anche se, c’è da dire, l’affermazione dello scorso anno è stata l’unica negli ultimi sette scontri diretti.

Non se la passano benissimo al momento queste due squadre: il Werder non vince dallo scorso 7 novembre; il Francoforte dal 13 dicembre. Entrambe hanno iniziato il nuovo anno in campionato con una sconfitta e quella dei padroni di casa è stata pesantissima nel risultato contro il Borussia Dortmund. Ci sarebbe, c’è anzi, la voglia di un pronto riscatto, ma i novi punti di differenza che ci sono con l’Eintracht – a favore degli ospiti – ci spiegano come queste due squadre comunque, da qui alla fine dell’anno, lotteranno ovviamente per degli obiettivi totalmente diversi.

Se dovessimo quindi esporci – e lo facciamo perché siamo qui per questo – crediamo fortemente che il Francoforte parta leggermente avanti in questo match e crediamo, pure, che abbia delle grosse possibilità di fare risultato pieno. Se poi, vista la quota altissima della vittoria esterna, andate a cercare una certezza, nel nostro pronostico vi diamo anche quella.

Come vedere Werder Brema-Eintracht Francoforte in diretta tv e streaming

La sfida Werder Brema-Eintracht Francoforte è in programma venerdì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Ci pare assolutamente scontato il fatto che queste due squadre nel corso del match possano trovare entrambe la via della rete. Ci pare complicato, ma non impossibile, che gli ospiti possano riuscire nel colpaccio. Quindi gara, tra le altre cose, anche da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Werder Brema-Eintracht Francoforte

WERDER BREMA (3-4-2): Backhaus; Pieper, Friedl, Coulibaly; Sugawara, Stage, Lynen, Grull, Schmidt; Nijnmah, Schmid.

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Santos; Kristensen, Koch, Amenda; Doan, Hojlund, Skhiri, Theate; Kalimuendo, Knauff; Ebnoutalib.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2