Pronostico Verona-Bologna: il lungo digiuno può terminare

Verona-Bologna è un recupero della sedicesima giornata di Serie A e si gioca giovedì alle 18:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

È stato proprio Vincenzo Italiano, al termine della sfida con il Como, a tentare di trovare una spiegazione al momento complicato del suo Bologna. “Dopo la finale di Supercoppa in Arabia Saudita (persa nettamente contro il Napoli, ndr) ci siamo un po’ imborghesiti”, ha detto il tecnico rossoblù, senza giri di parole. Quasi come se volesse dire che la sua squadra si fosse montata la testa, peccando di scarsa umiltà.

Forse è davvero così, o forse i felsinei stanno tirando il fiato per via di un autunno che li ha visti giocare praticamente ogni tre giorni tra campionato, Europa League e Coppa Italia. Fatto sta che Orsolini e compagni non vincono in Serie A dal 3-0 all’Udinese dello scorso novembre e da allora le uniche gioie sono arrivate nelle coppe e nella semifinale di Supercoppa (successo ai rigori contro l’Inter). Un lungo digiuno che nel capoluogo emiliano non sperimentavano dal 2021, anni in cui il Bologna non aveva ancora fatto il salto di qualità e lottava ancora per non retrocedere. Serve immediatamente un’inversione di tendenza per evitare di ritrovarsi troppo attardati nella lotta per l’Europa, dal momento che le altre hanno innestato la quarta. Il Bologna, che nel fine settimana è stato raggiunto in pieno recupero dal Como – i rossoblù erano in inferiorità numerica da metà ripresa per l’espulsione di Cambiaghi – è scivolato al nono posto in classifica, a -7 dai lariani sesti.

Zero clean sheet negli ultimi 8 turni per gli scaligeri

Italiano conta di cambiare marcia nel recupero con il Verona, occasione ghiotta per dimenticare le recenti amarezze. Per gli scaligeri stanno di nuovo attraversando un momento complicato: contro la Lazio, domenica scorsa, hanno incassato la terza sconfitta nelle ultime quattro partite e la vittoria manca ormai da un mese. La squadra di Paolo Zanetti ora è nuovamente ultima a pari punti con il Pisa e continua a fare i conti con una difesa troppo vulnerabile: i gialloblù da inizio novembre non hanno tenuto neanche una volta la porta inviolata.

Per la sfida con il Bologna Zanetti ritrova uno dei suoi migliori giocatori, l’algerino Belghali, reduce dalla Coppa d’Africa. In attacco è ballottaggio invece tra Giovane e Mosquera. Per quanto riguarda i felsinei, non dovrebbero recuperare né Bernardeschi né Lucumì.

Come vedere Verona-Bologna in diretta tv e in streaming

Verona-Bologna, in programma giovedì alle 18:30 allo stadio “Bentegodi” di Verona, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.95 su Goldbet e Lottomatica e a 1.93 su Sportbet. La vittoria del Bologna è quotata invece a 2.15 su Goldbet e Lottomatica e a 2.14 su Sportbet.

Il pronostico

Contro il Como non sarà arrivata la vittoria, sfiorata per un soffio, ma il Bologna ha dimostrato di essere in via di guarigione. Con un po’ di coraggio si può dare fiducia alla squadra di Italiano, che peraltro ha vinto due delle ultime tre sfide con l’Hellas in campionato. Attesi almeno due gol complessivi nel recupero del “Bentegodi”: entrambe andranno verosimilmente a segno.

Le probabili formazioni di Verona-Bologna

VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Valentini; Belghali, Niasse, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Mosquera.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Vitik, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Fabbian, Rowe; Castro.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2