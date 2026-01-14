Pronostico Monaco-Lorient: rotta da invertire

Monaco-Lorient è una partita della diciottesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 19: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Sei sconfitte nelle ultime sette partite di campionato. Un cammino incredibilmente brutto per il Monaco. Sì, in Coppa di Francia – contro una squadra di categoria inferiore – è arrivato il passaggio del turno. Ma questo non ha sicuramente messo a tacere le polemiche che ci sono in questo momento. E il Lorient è sicuramente un avversario temibile.

Quattro vittorie e quattro pareggi: l’amaro gusto della sconfitta dentro la formazione ospite non viene assaporato da oltre due mesi. Una squadra che, per via ovviamente di questo filotto di risultati utili, si ritrova in una serena posizione di classifica, distante cinque lunghezze dalla zona rosa e soprattutto con tre squadre in mezzo che fanno da cuscinetto. In poche parole, si viaggia bene e sulle ali di un’entusiasmo che sicuramente non era immaginabile all’inizio della stagione. Non che la salvezza sia stata raggiunta, manca ancora diverso tempo e quindi potrebbe sicuramente succedere di tutto, ma è ovvio che giocare con la mente libera da ogni pensiero aiuti e non poco.

Per i monegaschi, quindi, sarà un compito complicato – e scusate il gioco di parole – una situazione da prendere con le molle ma senza dubbio, se andiamo a vedere poi le mere qualità tecniche, di partita ce ne dovrebbe essere poca. Ci sarà pressione dentro i padroni di casa e su questo possono esserci poche discussioni, ma forse questa pressione potrebbe trasformarsi in qualcosa di positivo e quindi prendersi il primo sorriso dell’anno.

Come vedere Monaco-Lorient in diretta tv e in streaming