Pronostico Napoli-Parma: dopo due giornate rifà capolino questo segno

Napoli-Parma è un recupero della sedicesima giornata di Serie A e si gioca mercoledì alle 18:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Domenica scorsa, trascinato da un ispiratissimo McTominay (doppietta per il centrocampista scozzese), il Napoli ha scongiurato una possibile fuga in avanti dell’Inter, strappando un buon punto nello scontro diretto di San Siro (2-2). La sfida del “Meazza” non ha lesinato spettacolo: gli azzurri, nonostante le pesanti assenze, hanno riacciuffato due volte la squadra di Chivu nel corso di un match equilibrato e giocato ad alta intensità tra due squadre che con ogni probabilità lotteranno fino alla fine per lo scudetto, come avvenne lo scorso anno. Sulla falsariga di quanto successe all’andata, Antonio Conte non è riuscito a tenere i nervi saldi: il tecnico salentino nel secondo tempo è andato su tutte le furie in occasione del rigore concesso ai nerazzurri e si è fatto espellere.

Il Napoli è rimasto così a -4 dalla capolista, con l’opportunità di accorciare subito nel recupero con il Parma. Sì, la sfida con i ducali che doveva andare in scena prima di Natale e che fu rinviata per via dell’impegno dei campioni d’Italia in Supercoppa Italiana (poi vinta contro il Bologna). Una partita che i partenopei non possono proprio permettersi di sbagliare se vogliono recuperare terreno nei confronti dell’Inter, in campo qualche ora dopo nel recupero con il Lecce.

Azzurri imbattuti al “Maradona”

Ritrovare energie psicofisiche dopo la battaglia di San Siro non sarà semplice, ma i tre punti al Napoli servono come il pane dal momento che ha pareggiato le ultime due con Verona e Inter. Conte, che non sarà seduto in panchina per via della squalifica, punta come al solito sul fattore Maradona: in casa i suoi non hanno mai perso in questo campionato (6 vittorie e 2 pareggi).

E il Parma? Gli emiliani domenica hanno fatto un altro piccolo passo verso l’obiettivo stagionale, la permanenza in Serie A. La squadra di Carlos Cuesta è stata brava ad approfittare di una clamorosa ingenuità dell’attaccante del Lecce Banda, che si è preso un rosso ad inizio ripresa mentre i salentini erano in vantaggio 1-0. Da quel momento in poi l’inerzia è cambiata e i gialloblù, con due gol nel giro di 8 minuti, l’hanno rimontata andandosi a prendere tre punti di platino in casa di una diretta concorrente (1-2). Con una gara da recuperare il Parma è quattordicesimo, a +7 sulla Fiorentina terzultima.

Come vedere Napoli-Parma in diretta tv e in streaming

Il pronostico

Tre vittorie azzurre negli ultimi quattro precedenti, mentre l’ultima vittoria del Parma al “Maradona” risale al 2019. Stavolta il Napoli non dovrebbe commettere passi palsi: i ducali non sono con l’acqua alla gola, soprattutto dopo l’importante successo in ottica salvezza con il Lecce, ed un’eventuale sconfitta con i campioni d’Italia in carica non sarebbe certo un dramma. La squadra di Conte verosimilmente riuscirà a tenere la porta inviolata contro il secondo peggior attacco del torneo.

Le probabili formazioni di Napoli-Parma

NAPOLI (3-4-2-1): Milinković-Savić; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutiérrez; Elmas, Lang; Højlund.

PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabè, Keita, Sorensen; Oristanio, Ondrejka; Pellegrino.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0