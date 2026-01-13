Pronostico Inter-Lecce: esce per la sesta volta di fila

Inter-Lecce è un recupero della sedicesima giornata di Serie A e si gioca mercoledì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Raggiunta per ben due volte dal Napoli nella rocambolesca sfida scudetto di domenica scorsa, l’Inter ha abbandonato il prato di San Siro con l’amaro in bocca. Gli scricchiolii di una difesa che continua a subire qualche gol di troppo per una squadra che ambisce a rivincere il tricolore dopo esserselo fatto sfuggire nella stagione passata hanno permesso agli uomini di Antonio Conte di resuscitare in due occasioni. In entrambe è stato protagonista lo scozzese McTominay, capace di rispondere prima a Dimarco e poi a Calhanoglu (il turco aveva segnato il momentaneo 2-1 dal dischetto).

Il 2-2 finale ha sostanzialmente “congelato” la classifica, con i nerazzurri che si sono fatti rosicchiare un punto dai cugini del Milan e sono rimasti a +4 sui campioni d’Italia in carica. Cristian Chivu si mangia giustamente le mani, perché battere il Napoli avrebbe significato attuare una mini-fuga in una giornata in cui anche i rossoneri non erano andati al di là di un pareggio in quel di Firenze.

Il calendario però non concede tregue e Lautaro Martinez e compagni avranno l’occasione di tornare subito a vincere nel recupero con il Lecce, match rinviato a dicembre a causa dell’impegno dei nerazzurri nella Final Four di Supercoppa Italiana. L’Inter mette nel mirino quella che sarebbe la settima vittoria negli ultimi otto turni di Serie A: sì, la squadra di Chivu non perde da fine novembre.

Tre squalificati in casa Lecce

I salentini invece hanno appena incassato la terza sconfitta nelle quattro partite giocate dopo Natale. Ma se quelle contro Como e Roma rientravano tutto sommato nell’ordine delle cose, il ko interno con il Parma di tre giorni ha fatto malissimo. E non solo perché è arrivato contro una diretta concorrente. Gli uomini di Eusebio Di Francesco, infatti, fino ad inizio ripresa sembrano avere la gara in pugno, avendo trovato il gol del vantaggio con Stulic dopo appena un minuto. Sul più bello, però, Banda si è fatto espellere ed i giallorossi hanno pagato cara e amara l’inferiorità numerica. Nel giro di pochi minuti il Parma ha ribaltato tutto (1-2) e nel finale di gara il Lecce è rimasto addirittura in nove (anche Gaspar è finito anzitempo sotto la doccia).

Di Francesco a San Siro dovrà fare a meno di Banda, Gaspar e Ramadani (quest’ultimo per somma di gialli). Al loro posto toccherà a Kouassi, Coulibaly e Sottil. Nell’Inter è praticamente certa l’assenza di Calhanoglu, uscito acciaccato dal match con il Napoli.

Come vedere Inter-Lecce in diretta tv e in streaming

La sfida tra Inter e Lecce, in programma mercoledì alle 20:45 allo stadio “Meazza” di Milano, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

L’Inter non perde con il Lecce dal 2012 e negli ultimi 6 precedenti ha sempre avuto la meglio sui giallorossi. Le assenze per squalifica tra i salentini rendono tutto più difficile per la squadra di Di Francesco, che a San Siro potrebbe non riuscire a limitare i danni. Suggeriamo di abbinare il segno 1 al No Gol (sempre usciti negli ultimi cinque confronti) oppure all’Over 2.5: secondo noi i nerazzurri potrebbero segnare più di due reti contro un Lecce rimaneggiato.

Le probabili formazioni di Inter-Lecce

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Kouassi, Tiago Gabriel, Ndaba; Kaba, Coulibaly, Maleh; Pierotti, Stulic, Sottil.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0