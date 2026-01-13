Pronostico Hoffenheim-Borussia Monchengladbach: gol ed emozioni

Hoffenheim-Borussia Monchengladbach è una partita valida per la diciassettesima giornata di Bundesliga e si gioca mercoledì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Una pausa extra non per via delle nevicate non hanno permesso all’Hoffenheim di scendere in campo nello scorso fine settimana. Tre giorni di riposo in più, anche se vista la sosta che c’era stata, non sappiamo se è del tutto un bene per questa squadra che lotta per l’Europa.

Il ‘Gladbach, invece, è tornato con una grandissima prestazione contro l’Augusta, vittoria per quattro a zero, che ha fatto iniziare nel migliore dei modi questo 2026. E di fatto ha pure aggiustato un poco la classifica. Nove punti nelle ultime quattro trasferta, pure, permettono di dire che per i padroni di casa il compito non sarà del tutto agevole, anche se l’Hoffenheim tra le mura amiche viene da cinque vittorie di fila. In poche parole, mettendo gli ultimi risultati in una bilancia, più o meno il peso è identico. Ci aspettiamo quindi in primis un bel po’ di gol e un bel po’ di emozioni.

Difficile schierarsi quindi da un lato o dall’altro, per quanto riguarda il finale del match. Diciamo che è una tripla, evidentemente. Ma un pronostico sicuro, almeno crediamo in questo caso di poterci sbilanciare, ve lo possiamo dare. E ve lo diciamo sotto.

Il pronostico

Visti i numeri – soprattutto difensivi – che le due formazioni si portano dietro, possiamo sicuramente pensare ad una gara da almeno un gol per squadra e che, quasi sicuramente, regalerà almeno tre reti complessive. E occhio al pareggio che ci sembra il finale più probabile analizzando momento e stato mentale.

Le probabili formazioni di Hoffenheim-Borussia Monchengladbach

HOFFENHEIM (4-3-3): Baumann; Coufal, Hranac, Kabak, Prass; Kramaric, Avdullahu, Burger; Lemperle, Asllani, Toure.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (3-4-2-1): Nicolas; Sander, Elvedi, Diks; Scally, Reitz, Engelhardt, Netz; Honorat, Neuhaus; Tabakovic.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2