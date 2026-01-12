Pronostico Mainz-Heidenheim: vittoria e aggancio salvezza

Mainz-Heidenheim è una partita valida per la diciassettesima giornata di Bundesliga e si gioca martedì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

L’ultimo posto in classifica del Mainz non è una sentenza, per adesso. Perché i padroni di casa hanno collezionato cinque risultati utili di fila nel corso di questo ultimo mese – il pareggio con l’Union Berlino in trasferta ha bagnato il nuovo anno – e quindi non vogliono mollare l’idea di raggiungere una clamorosa salvezza.

Ha tre punti di vantaggio l’Heidenheim – squadra penultima ovviamente – che ha però la peggiore difesa di tutto il campionato tedesco con 36 gol presi. Un’enormità. I gol fatti sono gli stessi per entrambe le squadre (15), ma il fatto che gli ospiti concedano così tanto è un fattore che potrebbe aiutare il Mainz a prendersi una vittoria che potrebbe sicuramente rilanciare in maniera definitiva tutte le ambizioni di permanenza nel massimo campionato tedesco, anche perché la classifica dietro permette di sperarci. Soprattutto se dovesse arrivare una fondamentale vittoria in questo scontro diretto.

Una vittoria che ci sta, senza discussioni. L’Heidenheim fuori casa in questa stagione ha vinto solamente una volta contro l’Union Berlino e poi ha collezionato solamente legnate a non finire. Solamente delusioni e in alcuni casi pure con risultati larghi. Inoltre, sempre lontani dalle mura amiche, le reti arrivate sono state 5. Quindi per il Mainz sì, è una grossissima occasione.

Come vedere Mainz-Heidenheim in diretta tv e streaming

La sfida Mainz-Heidenheim è in programma martedì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Mainz è quotata 1.65 su Goldbet, Lottomatica. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.90 su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO

– 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico

Spettacolo poco. Almeno così la vediamo noi. Crediamo però che il Mainz possa prendersi una vittoria pesantissima per alimentare i sogni salvezza.

Le probabili formazioni di Mainz-Heidenheim

MAINZ (3-4-1-2): Batz; Da Costa, Bell, Kohr; Widmer, Sano, Lee, Veratschnig; Amiri; Hollerbach, Tietz.

HEIDENHEIM (4-3-3): Ramaj; Traore, Mainka, Siersleben, Fohrenbach; Schoppner, Niehues, Dorsch; Ibrahimovic, Pieringer, Conteh.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0