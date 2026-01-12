Pronostico Genoa-Cagliari: l’ultimo colpaccio risale al 2014

Genoa-Cagliari è una partita della ventesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 18:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Nel turno infrasettimanale il Genoa ha sfiorato una clamorosa vittoria a San Siro contro il Milan, facendosi riacciuffare da una rete di Leao in pieno recupero e sbagliando il rigore del possibile 1-2 a tempo praticamente scaduto, con il rumeno Stanciu che ha incredibimente calciato la palla verso la curva nord. Un’occasione enorme gettata alle ortiche per gli uomini di Daniele De Rossi, che in caso di vittoria avrebbero messo fine al digiuno di successi che dura da 5 partite – striscia in cui i rossoblù hanno racimolato solamente due punti – ed avrebbero scavalcato il Lecce al sedicesimo posto, portandosi a +5 sulla zona retrocessione. La terzultima, invece, rimane pericolosamente vicina al Grifone.

Grande, ovviamente, l’amarezza dell’ex tecnico della Roma, dal momento che i suoi erano stati in grado di tenere testa ai rossoneri di Max Allegri – in lotta per lo scudetto insieme a Inter e Napoli – e contenere i loro attacchi quasi per un intero match.

Non c’è tempo, tuttavia, per leccarsi le ferite: il Genoa scende in campo in uno dei due posticipi che chiudono la ventesima giornata di campionato, la prima del girone di ritorno, per affrontare a Marassi una diretta concorrente come il Cagliari. I sardi sono messi meglio in classifica. Hanno tre punti in più dei liguri e da dicembre hanno vinto due partite su sei, battendo la Roma all’Unipol Domus e andando a vincere 2-1 a Torino contro i granata. La squadra di Fabio Pisacane però non riesce a trovare quella continuità che le permetterebbe di allontanarsi definitivamente dalle zona pericolose. In settimana ha evitato una sconfitta che avrebbe fatto malissimo contro la Cremonese, rimontata da 2-0 a 2-2 nel secondo tempo. Decisivo, a due minuti dalla fine, il gol del classe 2006 Trepy, che nelle scorse settimane si era messo in luce con la Primavera.

Pisacane è in ansia per le condizioni di Esposito: l’attaccante si è fatto male nella sfida di Cremona e non è detto che ce la faccia per il match di Marassi. In caso di forfait è pronto Gaetano. In difesa, a sinistra, Idrissi è favorito su Obert. De Rossi, dal canto suo, dovrebbe confermare non farà rivoluzioni rispetto a San Siro. In attacco Colombo e Vitinha, a centrocampo invece torna Ellertsson.

Come vedere Genoa-Cagliari in diretta tv e in streaming

La sfida tra Genoa e Cagliari, in programma lunedì alle 18:30 allo stadio “Ferraris” di Genova, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Il Cagliari non vince a Marassi dal lontano 2014: da allora 7 vittorie genoane e 3 pareggi. La squadra di De Rossi, rinfrancata dalla prestazione coraggiosa di San Siro, anche stavolta dovrebbe evitare la sconfitta. Lo scontro salvezza si preannuncia in ogni caso equilibrato, soprattutto nel primo tempo, in cui le due formazioni cercheranno innanzitutto di non subire gol. Vista la posta in palio e la delicatezza del match non ci aspettiamo grande spettacolo: il numero dei gol complessivi dovrebbe essere inferiore a tre.

Le probabili formazioni di Genoa-Cagliari

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Colombo, Vitinha.

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Luperto, Juan Rodriguez, Idrissi; Adopo, Prati, Mazzitelli; Palestra, S. Esposito; Kiliçsoy.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1