Pronostico Inter-Napoli: Conte prova ad impedire la fuga nerazzurra

Inter-Napoli è una partita della ventesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

In una lotta per il tricolore che coinvolge ancora parecchie squadre e che, settimana dopo settimana, diventa sempre più avvincente, il girone di ritorno del massimo campionato italiano non poteva iniziare con un match più affascinante di questo. Da un lato l’Inter, che nel turno infrasettimanale ha approfittato dei mezzi passi falsi delle dirette concorrenti per consolidare la vetta. Dall’altro i campioni in carica del Napoli, scivolati a -4 dopo il rocambolesco pareggio interno con il Verona (2-2) che rischia di essere un duro colpo per le ambizioni scudetto della truppa di Antonio Conte.

Un pari che potrebbe aver scalfito qualche certezza nell’ambiente partenopeo: la squadra di Cristian Chivu, reduce da sei vittorie di fila in Serie A, cercherà di farsi trovare pronta, nel tentativo di vendicare la dolorosa sconfitta patita lo scorso ottobre, quando gli azzurri si imposero 3-1 al “Maradona” nonostante attraversassero un momento complicato. L’allenatore rumeno vuole sfatare pure il cosiddetto tabù dei big match: sì, perché ogni volta che il livello dell’avversario si è alzato in modo esponenziale la sua Inter ha deluso. Pensiamo ai ko con Milan, Juventus e Napoli oppure a quelli rimediati in Champions League con Atletico Madrid e Liverpool.

Per aggiudicarsi questo scontro diretto i nerazzurri puntano su un attacco che in Italia non ha eguali. Nel girone d’andata l’Inter ha segnato la bellezza di 40 gol, 11 in più del Milan e 12 in più dello stesso Napoli.

A Parma, mercoledì scorso, Lautaro Martinez e compagni hanno trovato la via del gol per la sesta volta consecutiva, espugnando 2-0 il “Tardini” grazie alle reti di Dimarco e Thuram. Anche difensivamente l’Inter è cresciuta, come dimostrano i due clean sheet nelle ultime tre partite (Atalanta e Parma). Il pari con il Verona invece è stato un preoccupante passo indietro per un Napoli che veniva da prestazioni scintillanti. Forse Conte, messo alle strette dalle numerose assenze, ha esagerato con il turnover ed è stato sorpreso da una squadra compatta ed organizzata come quella di Paolo Zanetti. Nella ripresa i partenopei hanno limitato i danni prima con McTominay e poi con Di Lorenzo. Si è interrotta, dunque, la striscia di clean sheet che andava avanti dalla sfida con l’Udinese di metà dicembre (quattro gare consecutive tra campionato e Supercoppa).

A San Siro Conte dovrà fare a meno dei lungodegenti De Bruyne, Gilmour, Anguissa, Lukaku e Beukema. La speranza dell’allenatore azzurro è quella di recuperare quantomeno Neres, vero e proprio fattore nell’ultimo periodo. Dal 1′ si rivedrà Spinazzola. Chivu invece può riabbracciare Bastoni, che andrà a completare la difesa con Bisseck e Akanji. Darmian e Diouf siederanno almeno in panchina ed a destra si va verso la riconferma di Luis Henrique. Davanti fiducia massima nella ThuLa, la coppia formata da Lautaro e Thuram. Assente, infine, il secondo portiere Martinez: convocato Calligaris dall’Under 23.

Come vedere Inter-Napoli in diretta tv e in streaming

La sfida tra Inter e Napoli, in programma domenica alle 20:45 allo stadio “Meazza” di Milano, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.95 su Goldbet e Lottomatica e a 1.93 su Sportbet. Il segno “Over 3.5 Cartellini” è quotato invece a 1.85 su Goldbet e Lottomatica e a 1.95 su Sportbet.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO



Il pronostico

Non stupiscono le quote sbilanciate a favore dell’Inter. I nerazzurri sembrano stare meglio rispetto ai partenopei, costretti a fare a meno di diversi titolari. In trasferta, poi, i campioni d’Italia in carica sono stati tutt’altro che continui, come dimostrano le quattro sconfitte in 10 partite. Si profila ad ogni modo una gara equilibrata, giocata con grande intensità da entrambe le squadre. Con ogni probabilità il nervosismo – e dunque i cartellini – non mancherà: all’andata furono ben quattro quelli estratti dall’arbitro Mariani (clamorosa la lite tra Lautaro e il suo ex allenatore Conte). Per quanto riguarda il risultato esatto, occhio all’1-1, uscito tre volte negli ultimi quattro precedenti.

Le probabili formazioni di Inter-Napoli

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund.

Inter-Napoli: chi vince? Inter

Pareggio

Napoli View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1