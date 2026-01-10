Pronostico Udinese-Pisa: meglio in trasferta che in casa

Udinese-Pisa è una partita della ventesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il solito Zaniolo – l’ex Roma è già a quota 5 gol in campionato – ed Ekkelenkamp mercoledì scorso hanno fatto ritrovare il sorriso al tecnico dell’Udinese Kosta Runjaic. I bianconeri non vincevano da metà dicembre, da quell’1-0 contro il Napoli campione d’Italia che aveva fatto sognare i tifosi friulani. Da allora, invece, quasi solo delusioni. Prima la pesante sconfitta di Firenze, con conseguente decisione da parte della società di mandare la squadra in ritiro anche nel giorno di Natale, poi il pareggio raggiunto in extremis con la Lazio ed infine il ko di misura a Como.

La svolta è arivata nel turno infrasettimanale nella trasferta dell’Olimpico di Torino, approfittando di una serata no dei granata, tra le squadre più imprevedibili del campionato. Su un terreno di gioco gelato per via delle temperature molto basse Zaniolo e compagni hanno messo in mostra una delle loro versioni migliori. Si è deciso tutto nella ripresa, con l’Udinese che pur tenendo meno la palla tra i piedi ha saputo sfruttare con cinismo le occasioni concesse dagli uomini di Marco Baroni.

Pisa, situazione critica

Un successo che ha permesso alla truppa bianconera di tornare al decimo posto, a quota 25 punti come la Lazio, e di mettersi alle spalle due settimane complicate.

Nella prima di ritorno l’Udinese ha la possibilità di vincerne due di fila per la prima volta da settembre: in Friuli è di scena il fanalino di coda Pisa, scivolato all’ultimo posto solitario dopo lo 0-3 casalingo con il Como. Giornataccia per la neopromossa di Alberto Gilardino, che in casa non riesce proprio a sbloccarsi (una sola vittoria e a malapena un gol segnato davanti ai propri tifosi). La situazione comincia a diventare critica: il Pisa eccelle in quanto ad organizzazione tattica ma in attacco fa una fatica tremenda. Gilardino nel post partita della sfida con i lariani ha sostanzialmente “congedato” Nzola – l’angolano ha sbagliato un calcio di rigore ed è stato uno dei peggiori in campo – però a Udine non potrà schierare il nuovo acquisto Durosinmi, appena approdato in Toscana dal Viktoria Plzen per 9 milioni di euro. Il transfer internazionale non è arrivato in tempo.

Come vedere Udinese-Pisa in diretta tv e in streaming

Il pronostico

Dei 13 gol segnati finora il Pisa ne ha realizzati 12 fuori casa e soltanto uno in casa. I toscani sono in grande difficoltà – niente vittorie da novembre – e a Udine potrebbe non bastare un pareggio per provare a venire fuori da una situazione che sta diventando allarmante. La squadra di Gilardino dovrà giocoforza sbilanciarsi, motivo per cui immaginiamo una gara da gol: i nerazzurri hanno perforato la rete avversaria in 5 delle ultime 6 trasferte. L’Udinese, ad ogni modo, dovrebbe evitare quantomeno la sconfitta.

Le probabili formazioni di Udinese-Pisa

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis.

PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Leris, Aebischer, Marin, Angori; Tramoni, Moreo.

Il Pisa riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 1-1