Pronostico Egitto-Costa d’Avorio: sognano di vendicarsi dopo quattro anni

Egitto-Costa d’Avorio è una partita valida per i quarti di finale della Coppa d’Africa e si gioca sabato alle 20:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Il programma dei quarti di finale della Coppa d’Africa 2025 si conclude con la supersfida tra l’Egitto di Momo Salah, a caccia di quella che sarebbe la prima affermazione dal 2010 – nonché l’ottavo trionfo per i Faraoni – ed i campioni in carica della Costa d’Avorio. In palio un’altrettanto scoppiettante semifinale contro il Senegal, che ieri pomeriggio si è imposto di misura sul Mali (0-1) ed è approdato con pieno merito tra le prime quattro.

Tre vittorie e un pareggio finora per l’Egitto, qualificatosi come primo davanti al Sudafrica nel gruppo B, con 7 punti conquistati su 9 disponibili. Salah e i suoi compagni hanno tuttavia faticato oltremodo per piegare un coriaceo ed arrembante Benin negli ottavi di finale. Doveva essere una passeggiata ed invece l’Egitto ha dovuto sudare le fatidiche sette camicie per evitare che il match venisse deciso dalla lotteria dei rigori.

I Faraoni hanno sprecato tanto dopo aver trovato il vantaggio a metà ripresa con Attia. E a sette minuti dalla fine sono stati raggiunti dal Benin. Nei supplementari, poi, è emersa tutta la differenza di qualità tra le due selezioni. Prima Ibrahim e poi Salah hanno fatto tirare un sospiro di sollievo al ct Hossam Hassan, fissando il risultato sul 3-1. Continua, dunque, la lunga imbattibilità degli egiziani contro rappresentative africane: nelle ultime 14 sfide con selezioni dello stesso continente l’Egitto non ha mai perso (12 vittorie e due pareggi).

La Costa d’Avorio invece non ha mai permesso al Burkina Faso di entrare in partita, mettendo subito le cose in chiaro. A senso unico l’ottavo tra gli Elefanti e gli Stalloni: il solito Diallo ha aperto le danze dopo solo venti minuti, poi Diomande e Touré hanno completato l’opera. I campioni in carica, insomma, non hanno alcuna intenzione di mollare l’osso e per salire sul gradino più alto del podio bisognerà fare i conti anche con loro. La squadra di Emerse Faé, come l’Egitto, è ancora imbattuta.

Come vedere Egitto-Costa d’Avorio in diretta tv e in streaming

La sfida tra Egitto e Costa d’Avorio, in programma sabato alle 20:00, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da Sportitalia (canali 60 e 560 del digitale terrestre o 5060 per chi utilizza il decoder Sky), l’emittente che ha acquisito i diritti sulla Coppa d’Africa. Sportitalia garantirà anche la diretta streaming, sempre gratuita, attraverso il proprio sito.

Il segno "Gol" è quotato a 2.15 su Goldbet e Lottomatica e a 2.18 su Sportbet. Il pareggio è quotato invece a 2.75 su Goldbet e Lottomatica e a 2.80 su Sportbet.

Il pronostico

Si sfidano due squadre in gran forma ed a cui non manca di certo né qualità né esperienza per vincere una gara del genere. La Costa d’Avorio parte leggermente avanti rispetto ai Faraoni, anche per quanto fatto vedere contro il Burkina Faso: gli Elefanti vogliono vendicare la dolorosa eliminazione nell’ottavo di finale dell’edizione 2022, quando si arresero ai rigori. Noi ipotizziamo una gara molto combattuta ed equilibrata – non necessariamente prolifica – che potrebbe tranquillamente terminare ai supplementari.

Le probabili formazioni di Egitto-Costa d’Avorio

EGITTO (4-3-3): El-Shenawy; Fatouh, Rabia, Ibrahim, Hany; Adel, Fathy, Attia; Ashour, Marmoush, Salah.

COSTA D’AVORIO (4-3-3): Y. Fofana; Doué, Kossounou, N’Dicka, Konan; Kessié, Sangaré, S. Fofana; Diallo, Guessand, Diomande.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1