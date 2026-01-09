Pronostico Borussia Monchengladbach-Augsburg: fuori casa è un’altra storia

di

Borussia Monchengladbach-Augsburg è una partita valida per la sedicesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 15:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Brusca la frenata del Borussia Monchengladbach prima della sosta natalizia. Un dicembre da dimenticare, o quasi, per i Fohlen, che nel mese scorso hanno sciupato quanto di buono avevano fatto a novembre (tre vittorie e un pareggio) ed ora rischiano di essere risucchiati nella bagarre retrocessione. La squadra di Euger Polanski ha perso le ultime due – prima il ko interno con il Wolfbsurg, poi la sconfitta al Signal Iduna Park contro il Borussia Dortmund – scivolando al dodicesimo posto: i punti di vantaggio sulla terzultima, e dunque sulla zona playout, adesso sono solo quattro.

Polanski
Pronostico Borussia Monchengladbach-Augsburg: fuori casa è un’altra storia (AnsaFoto) – Ilveggente.it

L’auspicio dell’allenatore polacco è che durante la lunga sosta i suoi possano aver ricaricato le pile e ritrovato energie psicofisiche per affrontare con un piglio diverso la seconda parte della stagione. Pochi giorni fa, tuttavia, il ‘Gladbach è stato travolto clamorosamente dal’Hannover, club che milita in Zweite Liga, in un’amichevole disputata in Turchia (3-0).

L’infermeria, nel frattempo, continua ad essere affollata: Hack e Ngoumou non sono ancora a disposizione di Polanski, mentre per l’attaccante Kleindienst potrebbe volerci qualche settimana (probabilmente lo si rivedrà in campo a febbraio). La società è corsa ai ripari portando in Germania il difensore classe 2004 Takai, arrivato dal Tottenham. L’imperativo, per i Fohlen, è non perdere lo scontro diretto con l’Augsburg, altra squadra che ha come obiettivo una salvezza tranquilla. I bavaresi in classifica sono messi peggio rispetto al ‘Gladbach: solamente due i punti che li separano dal St. Pauli terzultimo. Da ottobre in trasferta hanno sempre perso e l’unico successo fuori casa risale allo scorso agosto, alla prima giornata di Bundesliga. Anche Manuel Baum, tecnico dell’Augsburg, deve fare i conti con numerose assenze. Al Borussia Park non ci saranno Giannoulis, Gouweleeuw e Matsima e pure Jakic è in dubbio.

Come vedere Borussia Monchengladbach-Augsburg in diretta tv e streaming

Kade dell'Augsburg contro l'Eintracht
Pronostico Borussia Monchengladbach-Augsburg: fuori casa è un’altra storia (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida tra Borussia Monchengladbach ed Augsburg è in programma domenica alle 15:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Borussia Monchengladbach è quotata a 1.85 su GoldbetLottomatica e a 1.90 su Sportbet. Il segno “Under 3.5” è quotato invece a 1.37 su GoldbetLottomatica e a 1.38 su Sportbet.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

    • GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO
    • SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO
    • LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico

L’Augsburg si è aggiudicato gli ultimi tre precedenti e non perde con il Borussia Monchengladbach da maggio 2023. La sensazione è che questo trend possa interrompersi: i bavaresi in trasferta sono decisamente meno insidiosi – appena 4 punti totalizzati fuori casa – e, considerando pure le numerose assenze, secondo noi non riusciranno ad evitare l’ennesima sconfitta. Il numero dei gol totali potrebbe essere inferiore a quattro.

Le probabili formazioni di Borussia Monchengladbach-Augsburg

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (3-4-2-1): Nicolas; Sander, Elvedi, Diks; Scally, Reitz, Engelhardt, Netz; Castrop, Neuhaus; Tabaković.
AUGSBURG (3-4-2-1): Dahmen; Banks, Zesiger, Schlotterbeck; Fellhauer, Rexhbecaj, Massengo, Pedersen; Rieder, Claude-Maurice; Kömür.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0
Gestione cookie