Pronostico Atletico Madrid-Real Madrid: dove vederla in streaming gratis

Atletico Madrid-Real Madrid è la semifinale della Supercoppa di Spagna: dove vederla in streaming, formazioni e pronostico

Una semifinale è sempre una semifinale. Vabbè, ma qui andiamo oltre. Parliamo di un derby che è sempre un derby. E quello di Madrid attira da sempre le attenzioni di moltissimi tifosi. Si sa, è molto acceso, potrebbe finire in qualsiasi modo e regala sempre delle emozioni importanti.

Non ci sarà Mbappé, che non sembra aver recuperato dall’infortunio. Quindi una grossa perdita per Xabi Alonso che, come sappiamo, non è che così saldo sulla panchina madrilena. I risultati degli ultimi tempi non gli permettono di stare sereno in nessun modo quindi sarebbe meglio, per lui, riuscire a portare a casa il risultato. Ma mica semplice: Simeone – che non è così lontano dalla vetta – vorrebbe regalare una soddisfazione in primis alla società che lo paga in maniera abbastanza profumata, e poi ai tifosi Colchoneros che negli ultimi anni hanno dovuto ingoiare molti bocconi amari. Lui si presenta in mezzo a delle voci di mercato che vedono Raspadori in uscita per un ritorno in Italia ma con un gruppo come sempre coeso e pronto a dare di tutto per il proprio tecnico.

Di solito, come sappiamo, i derby li vince il Real. Anche in Champions League è successo spesso. Ma nonostante si parli di una gara ricchissima di tensione (quindi occhio ai cartellini gialli che potrebbero essere più di cinque sicuramente, un altro pronostico è questo) si segna sempre. Un gol per squadra lo fanno tutti. E succederà così anche a Gedda.

Come vedere Atletico Madrid-Real Madrid in diretta tv e in streaming