Pronostico Atletico Madrid-Real Madrid: dove vederla in streaming gratis

Atletico Madrid-Real Madrid è la semifinale della Supercoppa di Spagna: dove vederla in streaming, formazioni e pronostico
Una semifinale è sempre una semifinale. Vabbè, ma qui andiamo oltre. Parliamo di un derby che è sempre un derby. E quello di Madrid attira da sempre le attenzioni di moltissimi tifosi. Si sa, è molto acceso, potrebbe finire in qualsiasi modo e regala sempre delle emozioni importanti.
Non ci sarà Mbappé, che non sembra aver recuperato dall’infortunio. Quindi una grossa perdita per Xabi Alonso che, come sappiamo, non è che così saldo sulla panchina madrilena. I risultati degli ultimi tempi non gli permettono di stare sereno in nessun modo quindi sarebbe meglio, per lui, riuscire a portare a casa il risultato. Ma mica semplice: Simeone – che non è così lontano dalla vetta – vorrebbe regalare una soddisfazione in primis alla società che lo paga in maniera abbastanza profumata, e poi ai tifosi Colchoneros che negli ultimi anni hanno dovuto ingoiare molti bocconi amari. Lui si presenta in mezzo a delle voci di mercato che vedono Raspadori in uscita per un ritorno in Italia ma con un gruppo come sempre coeso e pronto a dare di tutto per il proprio tecnico.
Di solito, come sappiamo, i derby li vince il Real. Anche in Champions League è successo spesso. Ma nonostante si parli di una gara ricchissima di tensione (quindi occhio ai cartellini gialli che potrebbero essere più di cinque sicuramente, un altro pronostico è questo) si segna sempre. Un gol per squadra lo fanno tutti. E succederà così anche a Gedda.
Come vedere Atletico Madrid-Real Madrid in diretta tv e in streaming
Atletico Madrid-Real Madrid, in programma giovedì alle 20, si potrà seguire in diretta streaming sul canale Youtube di Cronache di Spogliatoio. Non è il primo anno che questa piattaforma si prende i diritti per mandare in diretta questi match così importanti che riguardando la nazione spagnola. Quindi in maniera del tutto gratuita si potrà seguire il derby di Madrid che vale una finale.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria del Real Madrid è quotata 2.40 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.52 su Lottomatica e 1.52 su SportBet.
- Maggiori informazioni sui bonus
- Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
- GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO
SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO
LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO
Il pronostico
Una gara assolutamente da tripla. Ma se prima vi abbiamo parlato dei cartellini, molti, che si potrebbero vedere, qui vi parliamo di un match che, sicuramente, regalerà almeno un gol per squadra. E poi? E poi per quelle che rimangono le qualità tecniche la potrebbe pure portare a casa il Real.
Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Real Madrid
ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Marc Pubill, Giménez, Le Normand, Hancko; Marcos Llorente, Koke, Baena, Giuliano Simeone; Julián Álvarez, Sorloth.
REAL MADRID (4-3-2-1): Courtois; Valverde, Asencio, Rudiger, Carreras; Camavinga, Tchouaméni, Bellingham: Rodrygo, Vinicius; Gonzalo Garcia.