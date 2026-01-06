Pronostico West Ham-Nottingham Forest, delicato scontro salvezza: chi rischia di più

West Ham-Nottingham Forest è una partita valida per la ventunesima giornata di Premier League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

L’incubo retrocessione, a Londra Est, diventa sempre più concreto. Il West Ham nell’ultimo turno di campionato ha rimediato un’altra umiliazione, probabilmente la peggiore da quando è iniziato il campionato: gli Hammers sono stati travolti 3-0 dal Wolverhampton fanalino di coda della Premier League, che fino a sabato scorso non aveva mai vinto una partita, collezionando a malapena due punti (nei top 5 campionati europei nessuno aveva fatto peggio dei Wolves). Una squadra con un piede e mezzo in Championship, insomma.

Una sconfitta che non ha fatto altro che aggravare la situazione del West Ham, che ad oggi sarebbe retrocesso. I londinesi occupano il terzultimo posto, con 4 punti da recuperare sulla quartultima. Che, guarda caso, è proprio la loro prossima avversaria: il Nottingham Forest. Uno scontro salvezza, dunque, tra due club che hanno fatto dei preoccupanti passi indietro nonostante siano reduci da annate importanti (il Forest quest’anno gioca l’Europa League, il West Ham solo nel 2023 sollevava la Conference League).

Oggi, però, la realtà è completamente diversa e bisogna pensare a mantenere la categoria. Si gioca tantissimo pure il tecnico degli Hammers, Nuno Espirito Santo, uno degli ex del match: la sua posizione è sempre più in bilico e nella capitale inglese si fanno già i nomi dei possibili successori (potrebbe tornare il croato Bilic). Anche il Forest viene da una sconfitta, addirittura la quarta di fila: sabato gli uomini di Sean Dyche sono caduti 3-1 a Birmingham contro l’Aston Villa, desideroso di ripartire dopo il ko nello scontro diretto con l’Arsenal. Tra le principali cause di questo momento difficile ci sono le numerose assenze: coi Villans si è fatto male pure il portiere John Victor (a Londra giocherà Sels), defezione che va ad aggiungersi a quelle di Wood e Yates. In dubbio Hudson-Odoi e Ndoye, mentre Sangaré e Boly sono impegnati in Coppa d’Africa.

Il pronostico

Curiosamente nella gara d’andata tra queste due squadre, andata in scena lo scorso agosto, Espirito Santo era al timone del Forest e sarebbe stato esonerato qualche settimana dopo: in quella circostanza gli Hammers annichilirono 3-0 i Reds a City Ground. Da allora però di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia. Ed oggi ad essere più in difficoltà è il West Ham, fragilissimo soprattutto difensivamente (la porta non rimane inviolata proprio da quella partita). Ipotizziamo un risultato positivo del Nottingham Forest in un match da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di West Ham-Nottingham Forest

WEST HAM (4-2-3-1): Areola; Walker-Peters, Mavropanos, Igor, Scarles; Soucek, Potts; Bowen, Mateus Fernandes, Summerville; Wilson.

NOTTINGHAM FOREST (4-2-3-1): Sels; Savona, Milenkovic, Murillo, Williams; Anderson, Dominguez; Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Igor Jesus.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2