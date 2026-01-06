Pronostico Manchester City-Brighton: un altro passo falso sarebbe deleterio

di

Manchester City-Brighton è una partita valida per la ventunesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il 2026 del Manchester City non è sicuramente cominciato sotto i migliori auspici. I due pareggi con Sunderland e Chelsea (0-0 e 1-1) rischiano di far evaporare le speranze dei Cityzens di riacciuffare l’Arsenal nella lotta per il titolo: i Gunners, infatti, non se lo sono fatti ripetere due volte, approfittando in entrambi i casi dei due scivoloni degli uomini di Pep Guardiola e sono volati a +6. Se fino a qualche giorno fa la Premier League sembrava apertissima, adesso appare di nuovo saldamente nelle mani della squadra di Mikel Arteta.

Pronostico Manchester City-Brighton: un altro passo falso sarebbe deleterio

Domenica scorsa il City è stato fin troppo clemente con il Chelsea: una volta passati in vantaggio con l’ex milanista Reijnders a fine primo tempo, Haaland e compagni hanno sprecato diverse occasioni per mettere in ghiaccio la partita, tenendo al contempo in vita i Blues. Ed al minuto 94, in pieno recupero, hanno incassato il gol del pareggio di Enzo Fernandez. Doccia freddissima per Guardiola e i suoi uomini, che ora devono quantomeno limitare i danni cercando di non perdere ulteriore terreno nei confronti dell’Arsenal. Prima che inizi un nuovo tour de force, non bisogna fallire l’appuntamento con i tre punti nella sfida con il Brighton, che si presenta all’Etihad Stadium dopo un successo, quello con il Burnley (2-0), che ha messo fine ad un digiuno di vittorie che durava da novembre. Nelle sei partite disputate a dicembre i Seagulls non hanno mai vinto, ottenendo soltanto tre pareggi. Nonostante questo rendimento tutt’altro che entusiasmante, la squadra di Fabian Hurzeler è decima in classifica e distante solo tre lunghezze dal sesto posto e dunque dall’Europa.

Come vedere Manchester City-Brighton in diretta tv e in streaming

Pronostico Manchester City-Brighton: un altro passo falso sarebbe deleterio

La sfida tra Manchester City e Brighton è in programma mercoledì alle 20:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 253). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

La vittoria del Manchester City è quotata a 1.37 su Goldbet e Lottomatica e a 1.38 su Sportbet. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.64 su Sportbet.

Il pronostico

Il Brighton è una delle quattro squadre che in questa Premier League hanno dato un dispiacere al Manchester City, sconfitto 2-1 nel match d’andata, andato in scena lo scorso agosto. I Seagulls, tuttavia, sono apparsi tutt’altro che brillanti nell’ultimo periodo e per affermare che abbiano voltato pagina non basta la vittoria contro una delle peggiori squadre del torneo, il Burnley. Crediamo che i Cityzens possano tornare a vincere ma almeno un gol il Brighton dovrebbe riuscire a segnarlo, come del resto è avvenuto in sei degli ultimi sette precedenti.

Le probabili formazioni di Manchester City-Brighton

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Gvardiol, O’Reilly; Rodri, Reijnders; Bernardo Silva, Foden, Doku; Haaland.
BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Veltman, van Hecke, Dunk, Kadioglu; Ayari, Gruda; Diego Gomez, Rutter, Mitoma; Welbeck.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1
