Pronostico Burnley-Manchester United: col nuovo tecnico una vittoria

Burnley-Manchester United è una partita della ventunesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 21:15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Finita. The End. Amorim dopo il pareggio sul campo del Leeds è stato esonerato dal Manchester United. Per il momento panchina affidata a Fletcher in attesa di capire chi prenderà il posto dell’allenatore portoghese. In corsa, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, ci sarebbe anche Enzo Maresca che da poco ha lasciato il Chelsea.

Oltre i due pareggi – prima era arrivata la X contro i Wolves ultimi in classifica – Amorim ha pagato alcune dichiarazioni che non sono andate proprio giù alla dirigenza dei Red Devils. Vabbè, i soldi li incasserà ancora e come si è visto nella prima foto dopo l’esonero era bello sorridente. Detto questo, il nuovo allenatore ad interim, contro un Burnley penultimo in classifica, uno scossone lo dovrebbe dare. Pure perché la classifica non è poi così brutta quella dello United, a soli tre punti dal quarto posto che vorrebbe dire Champions League.

In poche parole ci aspettiamo un colpaccio esterno. Dei segnali sono arrivati, e lo United fuori casa nel corso delle ultime cinque partite ha perso solamente una volta. Quindi occhio al 2, che ci sta tutto.

Come vedere Burnley-Manchester United in diretta tv e in streaming

Il pronostico

Sì, ci sta il colpaccio esterno che ha pure una bella quota. In attesa del nuovo allenatore Fletcher inizierà con il piede giusto.

Le probabili formazioni di Burnley-Manchester United

BURNLEY (4-3-3): Dubravka; Walker, Ekdal, Esteve, Pires; Ugochukwu, Florentino, Laurent; Edwards, Broja, Anthony.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Heaven, Martinez, Shaw; Casemiro, Ugarte; Dorgu, Fernandes, Cunha; Sesko.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2