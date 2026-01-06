Pronostico Bournemouth-Tottenham: la situazione ci dà una certezza

Bournemouth-Tottenham è una partita della ventunesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Undici partite senza vittorie. Non basta in nessun modo al Bournemouth la forza di volontà che comunque si vede. E che s’è vista contro l’Arsenal che ha faticato tantissimo per avere la meglio. Pressione altissima dentro una squadra che ha ambizioni diverse, che ha uomini importante. Ma quando gira male c’è poco da fare.

Certo, se questo club riuscisse a mettere di nuovo in campo la determinazione vista contro i Gunners allora per il Tottenham – che viene da due risultati un po’ così – sarà complicatissimo avere la meglio e prendersi l’intera posta in palio. Quasi impossibile, oseremmo dire. E questo è certificato anche dagli ultimi tre incroci nei quali gli Spurs non sono mai riusciti a vincere. Pressione anche in questo caso, confermata anche da alcune dichiarazioni post partita che mettono in risalto il momento non positivo, più che negativo.

Il Bournemouth, insomma, sente da vicino la possibilità di tornare alla vittoria. Anche se pure per i padroni di casa sarà complicato. La difesa mostra crepe da tutte le parti e gli attaccanti londinesi sono molto abili negli spazi aperti. Quindi ci aspettiamo un match con molte reti. E che potrebbe pure regalare un mezzo sorriso a tutte. Ma mezzo proprio.

Come vedere Bournemouth-Tottenham in diretta tv e in streaming

La sfida Bournemouth-Tottenham è in programma mercoledì alle 20:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.60 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL è quotato invece a 1.57 su GoldBet e Lottomatica e 1.57 su SportBet.

Il pronostico

La sicurezza, visti i numeri e i problemi difensivi che ci sono, è che entrambe troveranno nel corso della serata la via della rete. E poi occhio alla X.

Le probabili formazioni di Bournemouth-Tottenham

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Petrovic; Jimenez, Hill, Senesi, Truffert; Tavernier, Scott; Brooks, Kluivert, Semenyo; Evanilson.

TOTTENHAM (4-3-3): Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Gray, Palhinha, Bentancur; Tel, Richarlison, Kolo Muani.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2