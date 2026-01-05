I pronostici di lunedì 5 gennaio: Coppa d’Africa, Championship e Serie C

I pronostici di lunedì 5 gennaio, ci sono partite di Serie C, Championship, Ligue 2 e altri due ottavi di finale di Coppa d’Africa

Continuano gli ottavi di finale in Coppa d’Africa con altre due partite in programma oggi. Si parte alle 17:00 con l’Egitto di Momo Salah che affronterà il Benin, avversaria ampiamente alla portata che si è qualificata pur avendo perso due delle tre partite giocate nel girone. La migliore organizzazione di gioco dell’Egitto e la qualità dell’attacco che può contare anche su Marmoush del Manchester City, dovrebbero fare la differenza.

Nell’altro ottavo di finale il Mozambico, qualificatosi per la prima volta agli ottavi di finale di questa competizione, difficilmente riuscirà a sorprendere ancora. La Nigeria appare troppo superiore soprattutto a livello offensivo dove può contare tra gli altri su Lookman e Osimhen.

I pronostici sulle altre partite

Sono quattro le partite che chiudono la ventesima giornata dei campionati di Serie C, la prima del girone di ritorno. Protagonista del lunedì è indubbiamente il Girone C, che si prende la scena con tre match molto interessanti e che coinvolgono tre squadre in lotta per la promozione come Benevento, Cosenza e Casertana. Tra questi spicca la sfida tra i campani ed il Crotone, una classica di questa categoria, con giallorossi e rossoblù legati da un’antica rivalità.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Benevento-Crotone, Serie C, ore 20:30

Vincenti

EGITTO (in Egitto-Benin, Coppa d’Africa, ore 17:00)

(in Egitto-Benin, ore 17:00) NIGERIA (in Nigeria-Mozambico, Coppa d’Africa, ore 20:00)

(in Nigeria-Mozambico, ore 20:00) COSENZA (in Cosenza-Monopoli, Serie C, ore 20:30)

(in Cosenza-Monopoli, ore 20:30) GALATASARAY (in Galatasaray-Trabzonspor, Supercoppa di Turchia, ore 18:30)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO

– 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Galatasaray-Trabzonspor , Supercoppa di Turchia, ore 18:30

, Supercoppa di Turchia, ore 18:30 Benevento-Crotone, Serie C, ore 20:30

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Leicester-West Brom , Championship, ore 21:00

, Championship, ore 21:00 Nigeria-Mozambico, Coppa d’Africa, ore 20:00

Comparazione quota totale (gol + over): 13.61 GOLDBET ; 13.07 SPORTBET; 13.61 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Nigeria-Mozambico, Coppa d’Africa, ore 20:00