I pronostici di lunedì 5 gennaio: Coppa d’Africa, Championship e Serie C

di

I pronostici di lunedì 5 gennaio, ci sono partite di Serie C, Championship, Ligue 2 e altri due ottavi di finale di Coppa d’Africa

Continuano gli ottavi di finale in Coppa d’Africa con altre due partite in programma oggi. Si parte alle 17:00 con l’Egitto di Momo Salah che affronterà il Benin, avversaria ampiamente alla portata che si è qualificata pur avendo perso due delle tre partite giocate nel girone. La migliore organizzazione di gioco dell’Egitto e la qualità dell’attacco che può contare anche su Marmoush del Manchester City, dovrebbero fare la differenza.

I pronostici di lunedì 5 gennaio: Coppa d’Africa, Championship e Serie C (Ansa Foto) – IlVeggente.it

 

Nell’altro ottavo di finale il Mozambico, qualificatosi per la prima volta agli ottavi di finale di questa competizione, difficilmente riuscirà a sorprendere ancora. La Nigeria appare troppo superiore soprattutto a livello offensivo dove può contare tra gli altri su Lookman e Osimhen.

I pronostici sulle altre partite

Sono quattro le partite che chiudono la ventesima giornata dei campionati di Serie C, la prima del girone di ritorno. Protagonista del lunedì è indubbiamente il Girone C, che si prende la scena con tre match molto interessanti e che coinvolgono tre squadre in lotta per la promozione come Benevento, Cosenza e Casertana. Tra questi spicca la sfida tra i campani ed il Crotone, una classica di questa categoria, con giallorossi e rossoblù legati da un’antica rivalità.

Pronostici: la scelta del Veggente

1X + OVER 1,5 in Benevento-Crotone, Serie C, ore 20:30

Vincenti

  • EGITTO (in Egitto-Benin, Coppa d’Africa, ore 17:00)
  • NIGERIA (in Nigeria-Mozambico, Coppa d’Africa, ore 20:00)
  • COSENZA (in Cosenza-Monopoli, Serie C, ore 20:30)
  • GALATASARAY (in Galatasaray-Trabzonspor, Supercoppa di Turchia, ore 18:30)
Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

  • GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO
  • SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO
  • LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Galatasaray-Trabzonspor, Supercoppa di Turchia, ore 18:30
  • Benevento-Crotone, Serie C, ore 20:30

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Leicester-West Brom, Championship, ore 21:00
  • Nigeria-Mozambico, Coppa d’Africa, ore 20:00
Comparazione quota totale (gol + over): 13.61 GOLDBET ; 13.07 SPORTBET; 13.61 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

1 + GOL in Nigeria-Mozambico, Coppa d’Africa, ore 20:00

 

Gestione cookie