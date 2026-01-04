Pronostico PSG-Paris FC: la vicinanza non cambia lo spirito

PSG-Paris FC è una partita della diciassettesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Torna il derby di Parigi. L’ultimo si è giocato nel 1978. Due stadi attaccati, praticamente, una vicinanza mai vista. Un derby che più derby non si più. Ma questo fatto di essere davvero attaccati non cambierà per niente lo stato d’animo del PSG. Che ha un solo obiettivo in testa.

Secondo alle spalle del Lens – che ha 4 punti di vantaggio – la truppa di Luis Enrique non può sbagliare, in nessun modo. Nonostante ci sia tutto il tempo per recuperare e nonostante il Lens, fino ad oggi, abbia fatto un campionato clamoroso e prima o poi qualche passo falso lo dovrà comunque commettere, non si può mollare in nessun modo la presa. Non c’è il rischio oggettivamente che il Psg non vinca questo campionato, ma è meglio non allontanarsi troppo anche perché gli impegni saranno diversi da qui alla fine della stagione. Insomma, povero Paris Fc, ci verrebbe da dire, visto che parliamo di una squadra che da neopromossa sta comunque facendo discretamente – con sedici punti è fuori dalla zona rossa – ma che sa benissimo, d’altronde i soldi spesi sono molto diversi – che questi match non fanno proprio al caso.

Di solito tutti i derby viaggiano sempre sul filo del rasoio, anche quelli tra due squadre molto lontane, ma in questo caso c’è un abisso e quindi no, non c’è nessuna possibilità che la stracittadina possa regalare delle sorprese.

Come vedere PSG-Paris FC in diretta tv e in streaming