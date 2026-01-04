Pronostico Manchester City-Chelsea: il cambio in panchina non risolve tutto

Le dritte riguardanti l’impegno di Premier League che vedrà i Citizens ospitare i Blues: tutto ciò che occorre sapere

In attesa della nomina del tecnico chiamato a raccogliere l’eredità di Maresca fino al termine della stagione, il Chelsea fa visita ad un Manchester City che, dopo l’iniziale assestamento, ha ritrovato compattezza difensiva e brio scintillante dalla cintola in su.

Le otto vittorie conquistate dalla compagine di Guardiola nelle ultime nove partite sono molto più di un avviso ai naviganti e non possono non spaventare i Blues che nello stesso scorcio di stagione hanno ottenuto i tre punti solo in due circostanze. Nominato ad interim, Bruno Saltor sarà chiamato ad una vera e propria impresa per uscire dall’Etihad con almeno un punto.

Con quindici vittorie all’attivo maturate nelle ultime diciannove uscite ufficiali, Cherki e compagni non possono non partire con i favori del pronostico in una sfida che si preannuncia comunque vibrante e con capovolgimenti di fronte degni di nota.

Come vedere Manchester City-Chelsea in diretta tv e in streaming

Valida per la ventesima giornata del campionato di Premier League, la sfida tra Manchester City e Chelsea sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K, rispettivamente sui canali 201 e 213. Per chi volesse seguire il big match dell’Etihad Stadium in streaming, le soluzioni più o meno obbligate sono invece rappresentata da Sky GO e NOW TV.

Comparazione quote

La vittoria del Manchester City è quotata 1,60 su Goldbet, Lottomatica e Snai; il segno OVER si trova a 1,45 sui tre bookmakers poc’anzi menzionati.

Il pronostico

Con un solo gol al passivo nelle ultime sei uscite ufficiali, il Manchester City ha alzato sicuramente la soglia dell’attenzione difensiva; tuttavia il cambio sulla panchina del Chelsea potrebbe imprimere una scossa ai londinesi. I padroni di casa dovrebbero dunque riuscire ad incamerare i tre punti in una gara da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Manchester City-Chelsea

MANCHESTER CITY: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly; Rodri, Reijnders, Foden; Cherki, Haaland, Doku.

CHELSEA: Sanchez; James, Chalobah, Fofana, Gusto; Fernandez, Santos; Neto, Palmer, Garnacho; J. Pedro.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1