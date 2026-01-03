Pronostico Mali-Tunisia: ecco il fattore che fa la differenza

Mali-Tunisia è valida per gli ottavi di finale di Coppa d’Africa: dove vederla, probabili formazioni e pronostico

Tre pareggi sono bastati al Mali per prendersi la qualificazione agli ottavi di finale di questa Coppa d’Africa. Anche contro le Comoros, per dire, quando tutti si aspettavano una vittoria, questa squadra non è riuscita a vincere. E nemmeno a segnare.

Ed è questo il punto che potrebbe fare la differenza: la difficoltà nel trovare la via della rete dei maliani. A differenza della Tunisia ovvio che, anche quando ha perso contro la Nigeria – un’altra squadra destinata ad arrivare in fondo – almeno due gol li ha segnati. Quindi il fattore è l’attacco, soprattutto in partite come questa da dentro o fuori. Poco importa se prendi una rete, l’importante è riuscire a farne una in più.

Gli scontri diretti più o meno hanno regalato un numero identico di partite vinte. Quindi non c’è una grossa favorita. Il match comunque potrebbe anche regalare delle sorprese – e ce ne sono già state in questo torneo – ma alla fine, noi, ci dobbiamo per forza di cose sbilanciare e ve lo diciamo sotto verso quale direzione pende il nostro pronostico.

Come vedere Mali-Tunisia in diretta tv e streaming

La sfida Mali-Tunisia gara valida per gli ottavi di finale di di Coppa d’Africa, è in programma sabato 3 gennaio alle 20. Così come succede ormai da due edizioni a questa parte, i diritti di questa manifestazione li ha acquisiti Sportitalia che manderà le partite in diretta tv in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre. In streaming, invece, i match in questione si potranno vedere collegandosi allo stesso sito della televisione.

Comparazione quote

La vittoria della Tunisia è quotata 2.60 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.57 su Goldbet e Lottomatica e 1.63 su Snai.

Il pronostico

Tunisia favorita dentro una gara da meno di tre reti complessive. La vittoria della squadra “ospite” potrebbe arrivare senza prendere gol.

Le probabili formazioni di Mali-Tunisia

MALI (4-2-3-1): Diarra; Doocuore, Diaby, Camara, Gassama; Sangare, Bissouma; Camara, Doumbia, Nene; Sinayoko.

TUNISIA (4-2-3-1): Dehmen; Tounekti, Talbi, Valery, Skhiri; Bronn, Abdi; Mejbri, Gharbi, Saad; Mastouri.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-2