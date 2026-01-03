Pronostico Fulham-Liverpool: rischiano di inciampare di nuovo

Fulham-Liverpool è una partita valida per la ventesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Dopo aver chiuso il 2025 con quattro vittorie di fila (una in Champions League e tre in campionato), il Liverpool si è di nuovo fermato e nella prima uscita del 2026 non è riuscito a sfondare la difesa del Leeds, non andando al di là di un pareggio a reti bianche con i Whites ad Anfield Road. Nel giorno di Capodanno l’attacco dei Reds ha sparato a salve nonostante le tante occasioni create (2,08 xG creati e 19 tiri verso la porta di Lucas Perri).

Un’occasione sprecata, dal momento che in caso di vittoria i campioni d’Inghilterra in carica avrebbero approfittato dei passi falsi di Chelsea e Manchester United, le due squadre che minacciano il quarto posto del Liverpool, entrambe a -3 dalla squadra di Arne Slot.

Per quanto riguarda invece la difesa del titolo, i Reds sembrano aver abdicato da tempo. Basti pensare che l’Arsenal capolista ha già 12 punti in più. Bisogna tuttavia cercare di salvare il salvabile dopo una prima parte di stagione in cui la squadra schiacciasassi che avevamo ammirato la scorsa stagione si è letteralmente sgretolata tra settembre e novembre. Due mesi complicatissimi, nei quali la posizione del tecnico olandese ha vacillato pericolosamente.

Il Liverpool adesso spera di voltare pagina in trasferta, dove ha ottenuto quattro vittorie nelle ultime cinque. Ancora privi di Salah – l’egiziano è impegnato in Coppa d’Africa – i Reds fanno visita al Fulham a Craven Cottage. I londinesi, escludendo la sconfitta patita in League Cup a metà dicembre con il Newcastle, sono imbattuti da quattro gare in Premier League ed in settimana hanno strappato un buon punto nel derby con il Crystal Palace (1-1). In classifica sono undicesimi ma l’Europa è sole tre lunghezze. Sognare, insomma, si può. Marco Silva, allenatore dei Cottagers, sa come si ferma il Liverpool: nella passata stagione riuscì addirittura a conquistare ben quattro punti tra andata e ritorno con i Reds (2-2 ad Anfield e 3-2 a Londra).

Come vedere Fulham-Liverpool in diretta tv e in streaming

La sfida tra Fulham e Liverpool è in programma domenica alle 16:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

Il segno “1X” è quotato a 1.80 su Goldbet e Lottomatica e a 1.83 su Sportbet. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.63 su Goldbet e Lottomatica e a 1.67 su Sportbet.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO



Il pronostico

Negli ultimi quattro precedenti tra Fulham e Liverpool sono stati segnati 20 gol complessivi e la sensazione è che anche stavolta non ci si annoierà. Entrambe dovrebbero andare a segno in una partita in cui i Cottagers hanno buone chance di evitare la sconfitta contro un Liverpool apparso privo di idee giovedì scorso.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Fulham-Liverpool

FULHAM (4-2-3-1): Leno; Castagne, Andersen, Cuenca, Robinson; Lukic, Berge; Wilson, Smith Rowe, Kevin; Raul Jimenez.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Frimpong, Konaté, van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Jones; Szoboszlai, Mac Allister, Gakpo; Ekitiké.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1