Pronostico Arsenal-Aston Villa: Emery sogna un altro sgambetto alla capolista

Arsenal-Aston Villa è una partita della diciannovesima giornata di Premier League e si gioca martedì alle 21:15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

A distanza di pochi giorni dall’ultimo incontro, l’Arsenal capolista ritrova sulla sua strada l’ex allenatore Unai Emery, che da quando è al timone dell’Aston Villa è diventato una sorta di “bestia nera” per i Gunners, battuti tre volte su sei dal 2023 in poi. I Villans, peraltro, stanno realizzando qualcosa di magico: sabato scorso sono andati a vincere a Stamford Bridge, piegando 2-1 il Chelsea di Enzo Maresca, ed hanno centrato l’undicesima vittoria di fila tra le varie competizioni. Una striscia che ha pochi precedenti nella storia del club di Birmingham, in grado di fare vincerne così tante consecutivamente soltanto nel 1897 e nel 1914. Ere geologiche fa.

In Premier League, dal pareggio dello scorso settembre con il Sunderland, l’Aston Villa ha collezionato 12 successi in 13 gare: l’unica sconfitta rimane quella con il Liverpool del 1 novembre. Da allora la squadra di Emery ha messo il turbo, arrivando a duellare addirittura con Arsenal e Manchester City, le due grandi favorite per la vittoria del titolo. Impensabile fino a qualche mese fa, visto che i Villans non avevano vinto neppure una partita dopo le prime 5 giornate di campionato. Il primo posto è lì a due passi: con un successo all’Emirates Stadium nell’ultima del 2025, Emi Martinez e compagni salirebbero a quota 42 punti, gli stessi dell’Arsenal.

Problemi in difesa per Arteta

Lecito, dunque, parlare di scontro diretto. I Gunners, dal canto loro, cercheranno di vendicarsi e di evitare l’ennesima beffa contro l’ex tecnico. L’Arsenal, infatti, dalla sconfitta del Villa Park non ne ha sbagliata più una.

Tre successi di fila, approfittando di un calendario non impossibile. L’ultima quella con il Brighton (2-1), ennesima squadra costretta ad inchinarsi all’Emirates. Gli uomini di Mikel Arteta sono impeccabili davanti ai propri tifosi: 8 vittorie e un pareggio ed unici imbattuti insieme al Sunderland. Il problema è che il Manchester City sta rispondendo colpo su colpo ed in questa giornata potrebbe attuare il sorpasso, essendo solo a -2 dai Gunners. Arteta continua ad avere problemi in difesa: Gabriel è di nuovo arruolabile ma non è certa la sua presenza dal 1′; in più sono indisponibili sia Calafiori che Timber. Nel Villa, alla luce dell’assenza dello squalificato Kamara, dovrebbe partire titolare Onana, reduce da un’ottima prestazione con il Chelsea.

Il pronostico

Difficile che la lunga striscia di vittorie dell’Aston Villa continui anche all’Emirates Stadium, sebbene i Villans siano usciti imbattuti nei due precedenti più recenti (un pareggio e una vittoria). La squadra di Emery, tuttavia, è in grande forma, ha acquisito consapevolezza e soprattutto non molla mai: nelle ultime tre stagioni è quella che ha conquistato più punti dopo essere andata in svantaggio (54). Non sarebbe una sorpresa, insomma, se riuscisse ad evitare la sconfitta anche a Londra contro un Arsenal che ha qualche assenza di troppo in difesa.

Le probabili formazioni di Arsenal-Aston Villa

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Hincapié, Lewis-Skelly; Zubimendi, Rice, Odegaard; Saka, Gyokeres, Eze.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Emiliano Martinez; Bogarde, Konsa, Lindelof, Maatsen; Onana, Tielemans; McGinn, Buendia, Rogers; Watkins.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2