Pronostico Fulham-Nottingham: l’allungo è decisivo

Fulham-Nottingham è una partita della diciassettesima giornata di Premier League e si gioca lunedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Il posticipo della diciassettesima giornata della Premier League mette in palio dei punti pesantissimi per la salvezza. Sì, il solco c’è tra le squadre che sarebbero retrocesse e queste due formazioni, ma è meglio fare punti per passare un Natale sereno.
La sconfitta al 90esimo contro il Newcastle in Carabao Cup ha un po’ lasciato l’amaro in bocca tra i bianconeri di casa: ovvio, non era quello e non è quello l’obiettivo stagionale, ma perdere non fa mai piacere. Anche perché è la terza sconfitta nelle ultime cinque uscite per il Fulham che, in questa serata, ha comunque l’occasione per tirarsi fuori, forse in maniera definitiva, dalle sabbie mobili della classifica. In caso di affermazione, infatti, sarebbero dieci i punti di distacco rispetto al West Ham terz’ultimo. Un bel vantaggio che darebbe anche la possibilità di guardare con maggiore interesse e meno ansie alla rimanente parte di stagione. Cosa che invece non potrà fare il Nottingham, la delusione fino al momento della Premier dopo il clamoroso campionato passato. La vittoria contro il Tottenham in campionato – e quella prima contro l’Utrecht in coppa – ci rimandano indietro una squadra comunque in forma e che si è ripresa dopo il cambio tecnico, ma che sul campo del Fulham, da due anni a questa parte, prende sempre legnate.
Sono quattro le vittorie consecutive in casa negli scontri diretti per il Fulham: sempre segnando almeno due gol. Una situazione che visto il racconto si potrebbe senza dubbio ripetere.
Come vedere Fulham-Nottingham in diretta tv e in streaming
La sfida Fulham-Nottingham è in programma lunedì alle 21.
Il pronostico
Il match in questione almeno un gol per squadra lo dovrebbe regalare. E occhio alla vittoria del Fulham che potrebbe centrare la quinta vittoria di fila in casa contro il Nottingham mettendo quasi sicuramente la parole fine a tutti gli affanni.
Le probabili formazioni di Fulham-Nottingham
FULHAM (4-2-3-1): Leno; Tete, Andersen, Cuenca, Robinson; Berge, Lukic; Wilson, Smith Rowe, Kevin; Jimenez.
NOTTINGHAM (4-2-3-1): Sels; Savona, Murillo, Milenkovic, Williams; Luiz, Anderson; Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Jesus.