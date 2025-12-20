Pronostico Villarreal-Barcellona: settima volta di fila

Villarreal-Barcellona è una gara della diciassettesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico

Nel corso delle ultime stagioni, quando si sono affrontate queste due squadre, praticamente i punti se li sono sempre divisi. Con una particolarità: il Villarreal è riuscito in due occasioni a vincere sul campo del Barcellona. Ma, quando lo fa in casa, fatica in maniera clamorosa.

E infatti, le affermazioni catalane nello stadio che domenica pomeriggio ospiterà questo match, sono sei di fila. Sempre con un’altra particolarità: le vittorie – solamente in un’occasione non è successo – sono arrivate in match con almeno un gol per squadra e, di conseguenza, con almeno tre reti complessive. Diciamo che ci sono delle ottime possibilità che questo si possa ripetere nella prossima sfida.

Dovrà quasi sicuramente rispondere alla vittoria del Real Madrid contro il Siviglia la squadra di Flick. E, se volesse mantenere invariate le distanze dai Blancos (prima, pure, si potrebbe avvicinare anche l’Atletico Madrid) ha un solo modo il tecnico tedesco per farlo, quello di vincere. E lo può serenamente fare anche per un altro motivo, vale a dire il momento che sta vivendo il Villarreal che viene da due sconfitte di fila – eliminato in Coppa del Re dal Racing Santander – e quindi con un po’ di tensione in corpo che potrebbe rivelarsi decisiva.

Come vedere Villarreal-Barcellona in diretta tv e streaming

La sfida Villarreal-Barcellona, gara valida per la sedicesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Barcellona è quotata 1.82 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.30 su Goldbet e Lottomatica e 1.30 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Dentro un match, come al solito, da almeno un gol per squadra, il compito del Barcellona sarà quello di segnarne almeno due. Ci dovrebbe riuscire la squadra di Flick, che quindi si prenderà una vittoria riuscendo a mantenere invariate le distanze nelle zone alte della classifica.

Le probabili formazioni di Villarreal-Barcellona

VILLARREAL (4-4-2): Luiz Junior; Navarro, Fiyth, Veiga, Cardona; Buchanan, Parejo, Comesana, Moleiro; Perez, Mikautadze.

BARCELLONA (4-2-3-1): Garcia; Kounde, Cubarsi, Martin, Balde; Garcia, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha, Rashford; Lewandowski.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-3