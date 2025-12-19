Pronostico Heidenheim-Bayern Monaco: il passo falso è già un ricordo

Heidenheim-Bayern Monaco è una partita valida per la quindicesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Sì, senza girarci intorno e senza dare un nome diverso a quello che effettivamente è stato: il pareggio in casa contro il Mainz, ultimo in classifica, la scorsa settimana, è stato un vero e proprio passo falso del Bayern Monaco. Un qualcosa di inimmaginabile, un qualcosa che nessuno si aspettava.

Vero è che la squadra di Kompany da qui alla fine della stagione non le possa vincere tutte (forse). Ma è altrettanto vero che non ti puoi permettere di farlo contro l’ultima della classe, quella che aveva un piede e mezzo nella seconda serie. Vabbè, è acqua passata ed è un ulteriore problema per l’Heidenheim, che dovrà affrontare una squadra che ha voglia di rivalsa, che vuole rimettere le cose a posto. Che ha il dente avvelenato. Sì, potrebbe finire proprio male per i padroni di casa.

La peggiore difesa del campionato quella della truppa che con undici punti è in piena zona retrocessione. Trenta gol subiti sono una sentenza e contro il miglior attacco (51 gol segnati dal Bayern, una media davvero incredibile) c’è la grossa paura che questo match possa finire in goleada. Per quanto vi abbiamo raccontato non ci stupiremmo possa finire in questo modo, con una valanga bavarese. Di certo un altro passo falso del Bayern non ci sarà sicuro.

Come vedere Heidenheim-Bayern Monaco in diretta tv e streaming

La sfida Heidenheim-Bayern Monaco è in programma domenica alle 17:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Bayern Monaco è quotata 1.12 su Goldbet, Lottomatica e 1.12 Snai. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.83 su Goldbet e Lottomatica e a 1.83 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Ha lavorato molto in settimana, Kompany, sui meccanismi difensivi. E il Bayern Monaco cercherà di segnare tanti gol cercando, anche, di non prenderne. Vittoria esterna, dunque, in una gara senza dubbio da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Heidenheim-Bayern Monaco

HEIDENHEIM (3-4-2-1): Ramaj; Keller, Mainka, Siersleben; Busch, Niehues, Schoppner, Fohrenbach; Beck, Ibrahimovic; Peiringer.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Kim, Ito, Bischof; Kimmich, Goretzka; Olise, Karl, Gnabry; Kane.

POSSIBILE RISULTATO: 0-3