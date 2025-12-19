Pronostico Brighton-Sunderland: il campo di casa torna un fortino

Brighton-Sunderland è una partita della diciassettesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Dopo una serie infinita di sedici partite interne senza nessuna sconfitta, il Brighton contro l’Aston Villa qualche settimana fa ha perso – sempre contro la stessa squadra – tra le mura amiche. Un passo falso che ci può stare e, l’obiettivo dei biancoazzurri di casa è ovviamente quello di riassaporare il dolce gusto della vittoria davanti ai propri tifosi.

Viene dalla stupenda vittoria nel derby contro il Newcastle il Sunderland grazie all’autorete di Woltemade. Inaspettata per quello che quello che era il momento dei padroni di casa che, nonostante un’ottima classifica, stavano attraversando un momento difficile. Servirebbe continuità, adesso, soprattutto nelle gare in trasferta visto che lontani dal proprio pubblico si fatica e anche molto. Nelle ultime cinque uscite, infatti, sono arrivate tre sconfitte (anche se c’è stato un pareggio a Liverpool) e delle prestazioni molto al di sotto delle aspettative.

I tre punti in classifica che dividono le due squadre a favore degli ospiti, potrebbero quindi essere annullati qualora il Brighton riuscisse a tornare quello che abbiamo visto per molto tempo davanti al proprio pubblico. E sì, potrebbe davvero succedere questo nel match in questione.